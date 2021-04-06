Несколько граждан Украины пытались въехать в Латвию с поддельными тестами на Covid-19

2 апреля пограничники в Валке остановили микроавтобус Volkswagen Transporter, в котором констатировали двух граждан Украины с поддельными тестами на Covid-19.

Каждый оштрафован на 650 евро.

В свою очередь 5 апреля там же в Валке пограничники остановили микроавтобус Mercedes Benz Sprinter, в котором находились пять граждан Украины с поддельными тестами на Covid-19.

Четверо штрафованы на 500 евро, в свою очередь водитель машины - на 600 евро.