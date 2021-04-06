Вт, 6.04.2021
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Ольга Михайлова, адвокат Алексея Навального

Несколько граждан Украины пытались въехать в Латвию с поддельными тестами на Covid-19

Иллюстративное фото ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Латвийские пограничники впервые с момента введения режима чрезвычайной ситуации констатировали у иностранцев поддельные результаты теста на Covid-19, сообщает агентство LETA.

2 апреля пограничники в Валке остановили микроавтобус Volkswagen Transporter, в котором констатировали двух граждан Украины с поддельными тестами на Covid-19.

Каждый оштрафован на 650 евро.

В свою очередь 5 апреля там же в Валке пограничники остановили микроавтобус Mercedes Benz Sprinter, в котором находились пять граждан Украины с поддельными тестами на Covid-19.

Четверо штрафованы на 500 евро, в свою очередь водитель машины - на 600 евро.

В обоих случаях материалы дела были переданы Госполиции, которая начала уголовный процесс по факту подделки документа, его реализации и использования.

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