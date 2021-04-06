МВФ: рост экономики Латвии в этом году будет самым быстрым среди стран Балтии
В Латвии в этом году ожидается наибольший экономический рост среди стран Балтии, свидетельствуют весенний прогноз Международного валютного фонда (МВФ).
В Латвии в этом году ожидается наибольший экономический рост среди стран Балтии, свидетельствуют весенний прогноз Международного валютного фонда (МВФ).
В своем последнем обзоре перспектив развития мировой экономики (World Economic Outlook) МВФ прогнозирует, что латвийская экономика в этом году вырастет на 3,9%, хотя в октябре прошлого года прогноз роста составлял 5,2%. В свою очередь в следующем году МВФ прогнозирует рост ВВП Латвии на 5,2%.
Для Эстонии МВФ прогнозирует рост экономики на 3,4% в этом году и на 4,2% в следующем. В октябре МВФ прогнозировал, что ВВП Эстонии в этом году вырастет на 4,5%.
Инфляция в Эстонии прогнозируется на уровне 1,8% в этом году и 2,5% в следующем году.
МВФ ожидает, что к концу этого года уровень безработицы в Эстонии вырастет до 7,1%, а в следующем году он упадет до 6,5%.
В Литве МВФ прогнозирует экономический рост на 3,2% как в этом году, так и в следующем. Тогда как в октябре МВФ прогнозировал экономический рост Литвы на 4,1% в этом году.
Ожидается, что инфляция в Литве составит 1,5% в этом году и 1,9% в следующем. В свою очередь безработица в Литве, по оценкам МВФ, к концу года достигнет 8,4%, а в следующем году снизится до 7,6%.
В целом по еврозоне МВФ прогнозирует рост ВВП на 4,4% в этом году и 3,8% в следующем году.
Инфляция в еврозоне, по прогнозам МВФ, составит 1,4% в этом году и 1,2% в следующем. Безработица в еврозоне прогнозируется на уровне 8,7% в этом году и 8,5% в следующем году.
МВФ ожидает, что мировая экономика в этом году вырастет на 6% , а в следующем году - на 4,4%.