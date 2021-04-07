Завадска: мы тщательно следим за данными об AstraZeneca и в случае необходимости будем действовать

По ее словам, комитет по безопасности Европейского агентства лекарственных средств (EMA) собирает и анализирует информацию из разных стран о вакцине AstraZeneca, и расследование планируется завершить к концу недели. Латвия получит заключение EMA и дополнительные данные, чтобы дать дальнейшие рекомендации по безопасному использованию вакцины

"Я не думаю, что поспешные решения и мнения отвечают общественным интересам. Мы очень внимательно следим за тем, какие данные доступны.

В настоящее время явно нет оснований и с научной точки зрения невозможно заявить, что [вакцина AstraZeneca] связана с повышенным риском и какие факторы его вызывают, поэтому мы будем ожидать заключения, на котором сможем основывать свои рекомендации", - сказала Завадска.