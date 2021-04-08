Видео ⟩ В Эстонии телезвезда и экс-депутат устроила аварию на парковке: по словам очевидца, она была сильно пьяна

Полиция установила у 67-летней Аунасте алкогольное опьянения, поэтому было возбуждено уголовное дело.

В 21:45 полицейский патруль задержал Subaru, а у Аунасте, которая была за рулем, выявлено алкогольного опьянения. Точная степень интоксикация будет определена в ходе экспертизы.

По словам очевидца, Аунасте была очень пьяна. "Она была на стоянке Maxima и, сдавая задним ходом, задела Nissan. Из Nissan вышли люди, увидели, что женщина была пьяна, и вызвали полицию. Когда они попытались забрать у Аунасте ключи от машины, та решила уехать", - сказал очевидец.

На Subaru также были свежие следы аварии на переднем бампере, сейчас выясняется, где это могло произойти.

Полиция задержала Аунасте в Таммелинна, и тогда она уже решила сотрудничать с полицией. Поскольку она была очень пьяна, она не смогла подуть в алкотестер, и была доставлена в арестный дом Тартуской тюрьмы. Степень ее опьянения установят по образцу крови.

"Мне действительно нечего сказать", - сказала Аунасте перед тем, как ее отвезли в арестный дом.