Вт, 13.04.2021
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Видео ⟩ Неудачный обгон и двое погибших. Новая информация о трагическом ДТП под Лигатне

ФОТО: Ekrānuzņēmums no "Degpunktā" sižeta

Возвращаясь домой после посещения внучки, женщина попала в тяжелую аварию трех транспортных средств, в которой погибла как она, так и еще один водитель легкового автомобиля. Несчастье могло и не произойти, если бы один из вовлеченных в ДТП больше внимания уделял дороге и перед маневром обгона проверил бы, безопасно ли это делать, сообщает передача Degpunktā.

Напомним, в пятницу в аварии на Видземском шоссе, в Лигатненском крае, погибли два человека. Трагическая авария произошла в паре километров от моста через реку Лигатне в месте ремонтных работ, на 69-м километре Видземского шоссе. На дороге столкнулись Honda, Volkswagen Caddy и фура DAF.

У дорожных полицейских хватало работы на месте происшествия, следствие продолжается и назначены экспертизы, однако уже сейчас стражам порядка известна возможная картина произошедшего, а также возможный виновник аварии.

Представитель управления полиции Видземского региона Зане Васкане проинформировала: "Предварительная информация свидетельствует, что водитель Volkswagen Caddy, выполняя маневр обгона, не убедился в безопасности движения, в результате чего выехал на встречную полосу, где произошло фронтальное столкновение с автомобилем Honda. После столкновения одна из легковых машин в результате удара врезалась в грузовик".

После ощутимого удара смятый Volkswagen буквально слетел с проезжей части и перевернулся на бок, а Honda разнесло на куски.

В аварии погибла водитель Honda и и водитель Volkswagen, совершивший самоуверенный маневр. Водителю DAF помощь медиков на месте событий не потребовалась.

Смотрите сюжет на латышском языке:

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