Видео ⟩ Неудачный обгон и двое погибших. Новая информация о трагическом ДТП под Лигатне

Возвращаясь домой после посещения внучки, женщина попала в тяжелую аварию трех транспортных средств, в которой погибла как она, так и еще один водитель легкового автомобиля. Несчастье могло и не произойти, если бы один из вовлеченных в ДТП больше внимания уделял дороге и перед маневром обгона проверил бы, безопасно ли это делать, сообщает передача Degpunktā.