Видео ⟩ Неудачный обгон и двое погибших. Новая информация о трагическом ДТП под Лигатне

Напомним, в пятницу в аварии на Видземском шоссе, в Лигатненском крае, погибли два человека. Трагическая авария произошла в паре километров от моста через реку Лигатне в месте ремонтных работ, на 69-м километре Видземского шоссе. На дороге столкнулись Honda, Volkswagen Caddy и фура DAF.
У дорожных полицейских хватало работы на месте происшествия, следствие продолжается и назначены экспертизы, однако уже сейчас стражам порядка известна возможная картина произошедшего, а также возможный виновник аварии.
Представитель управления полиции Видземского региона Зане Васкане проинформировала: "Предварительная информация свидетельствует, что водитель Volkswagen Caddy, выполняя маневр обгона, не убедился в безопасности движения, в результате чего выехал на встречную полосу, где произошло фронтальное столкновение с автомобилем Honda. После столкновения одна из легковых машин в результате удара врезалась в грузовик".
После ощутимого удара смятый Volkswagen буквально слетел с проезжей части и перевернулся на бок, а Honda разнесло на куски.
В аварии погибла водитель Honda и и водитель Volkswagen, совершивший самоуверенный маневр. Водителю DAF помощь медиков на месте событий не потребовалась.
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