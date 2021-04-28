Я благодарна за возможность последние два года знакомиться с землей фараонов и цариц - Египтом, который в наши дни известен своими плодородными землями на берегах Нила, месторождениями нефти и газа, пустыней Сахара, пальмами, курортами и 100 миллионами жителей. Тут преобладают мусульманские законы и нравы, из мечетей пять раз в день звучат молитвы - намазы. В то же самое время мужчины могут спокойно поколотить своих жен, если те не были послушны. Мусульманам разрешается жениться четыре раза, но это можно делать, только если есть возможность оказать финансовую поддержку всем женам и детям.

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Я убегаю от прошлого, от обязательств, от людей, от стереотипов, от стремления к благосостоянию. 

22 года назад, оставшись одна с ребенком на руках, я пообещала себе, что буду сражаться и обеспечу дочери хорошие условия жизни, пока она не встанет на ноги.

Нужно жить, а не бороться, и суровая правда все чаще напоминала мне, что скоро я останусь одна. Моя дочь выросла, и она не обязана быть со мной. Я выполнила свою миссию матери, и меня больше не радовала хорошо оплачиваемая работа, статус и прочее. Мне так хотелось жить... Почувствовать себя...