Я благодарна за возможность последние два года знакомиться с землей фараонов и цариц - Египтом, который в наши дни известен своими плодородными землями на берегах Нила, месторождениями нефти и газа, пустыней Сахара, пальмами, курортами и 100 миллионами жителей. Тут преобладают мусульманские законы и нравы, из мечетей пять раз в день звучат молитвы - намазы. В то же самое время мужчины могут спокойно поколотить своих жен, если те не были послушны. Мусульманам разрешается жениться четыре раза, но это можно делать, только если есть возможность оказать финансовую поддержку всем женам и детям.