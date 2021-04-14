Видео ⟩ Королева красоты, напавшая на "Миссис Шри-Ланка", отказалась от короны. Что случилось?

В четверг, 8 апреля, Джури и ее подруга Чула Манамендла были арестованы за нападение на победительницу конкурса "Миссис Шри-Ланка" 2020 года Пушипку Де Силву. Вскоре двух женщин выпустили под залог, а на следующий день Джури опубликовала видеообъявление.

В нем королева красоты заявила, что ее единственным намерением была борьба с несправедливостью.

"Правила есть правила, и они одинаковы для всех. Они не созданы для того, чтобы искать в них лазейки и добиваться победы любой ценой", - сказала Кэролайн.

Джури также намекнула, что после развода с мужем Де Силве нужно найти другой конкурс красоты. В конце ролика она снимает корону королевы красоты со словами: "Теперь я готова передать эту награду. В конце концов, все, что нужно женщине - один справедливый шанс".

Видео: Конфликт на церемонии награждения победительниц конкурса "Миссис Шри-Ланка" в 2020 году

Что случилось?

Финал "Миссис Шри-Ланка" прошел 4 апреля. После объявления победительницы предыдущая обладательница титула, она же - "Миссис Мира 2020" Кэролайн Джури - схватила корону с головы Де Силвы, пишет Русская служба BBC.

Джури заявила, что Де Силва не имеет права получить титул "Миссис Шри-Ланка", так как разведена, что противоречит правилам конкурса.

"Женщины, которые развелись, не могут [принимать участие в конкурсе], поэтому я делаю так, чтобы победа досталась девушке, получившей второе место", - заявила Джури и надела корону на обладательницу второго места. Сообщается, что после этого Де Силва покинула сцену в слезах.

Организаторы конкурса принесли извинения и вернули Де Силве корону, а также попросили Джури извиниться. Они подчеркнули, что победительница не нарушала правила, так как официально не разведена, хоть и разошлась с мужем.

Позже Де Силва сообщила о травме головы и осмотре в больнице, после чего она заявила на Джури в полицию.