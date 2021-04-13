Вт, 13.04.2021
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Четвертую неделю растет количество завезенных случаев Covid-19. Лидер - Германия

Рижский аэропорт ФОТО: Ieva Leiniša / LETA

Уже четвертую неделю растет количество случаев Covid-19, которые завезены из-за рубежа, сообщил на заседании правительства эпидемиолог Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков.

На прошлой неделе было выявлено 33 таких случая.

За период с 8 марта по 11 апреля:

  • больше всего случаев Covid-19 завезено из Германии - 18;
  • на втором месте по количеству случаев Египет - 13;
  • по 12 случаев завезены из Литвы, Эстонии и Швеции;
  • 11 случаев - с Украины,
  • девять - из Нидерландов,
  • семь - из Великобритании,
  • шесть - из России.

По словам Перевощикова, большее количество случаев объясняется не только эпидемиологической ситуацией в конкретной стране, как, например, в Швеции, где заболеваемость достаточно высока, но и количеством поездок.

"Чем больше людей посещает какую-то страну и возвращается, тем больше вероятность того, что среди них будет инфицированный человек", - отметил эпидемиолог.

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