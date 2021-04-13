Четвертую неделю растет количество завезенных случаев Covid-19. Лидер - Германия

На прошлой неделе было выявлено 33 таких случая.

За период с 8 марта по 11 апреля:

больше всего случаев Covid-19 завезено из Германии - 18;

на втором месте по количеству случаев Египет - 13;

по 12 случаев завезены из Литвы, Эстонии и Швеции;

11 случаев - с Украины,

девять - из Нидерландов,

семь - из Великобритании,

шесть - из России.

По словам Перевощикова, большее количество случаев объясняется не только эпидемиологической ситуацией в конкретной стране, как, например, в Швеции, где заболеваемость достаточно высока, но и количеством поездок.