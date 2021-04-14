Цирцене: бюро вакцинации - совершенно лишняя структура, которая замедляет процесс вакцинации

По ее словам, она со своим опытом работы врачом и управленцем в медицине не стала бы делать ничего из того, что делают сейчас организаторы вакцинации.

По словам Цирцене, неправильно организована вакцинация педагогов. Вовлечено несколько учреждений, которые согласовывают данные в разных базах, что является избыточной деятельностью. Вместо этого руководство школы могло бы передать список вакцинируемых мобильной бригаде, которая приедет в школу и сделает прививки.

"Я уже с февраля говорю о том, что основным ядром процесса вакцинации должны быть семейные врачи. У них есть договоры с Национальной службой здравоохранения, и они обязаны вакцинировать своих пациентов",

- сказала Цирцене.

При этом каждый семейный врач имеет всю необходимую информацию о своих пациентах, включая контакты, возраст и хронические заболевания. Вводя возраст или код заболевания, врачи отбирают пациентов, которые соответствуют приоритетной группе в данный момент, и медсестра звонит им. "Все, что сейчас организуется через три или четыре структуры, только продлевает процесс вакцинации", - сказала бывший министр здравоохранения.

Она признает, что многим семейным врачам не хватает ресурсов и помещений, поэтому еще в феврале предложила привлечь к процессу вакцинации самоуправления, которые могли бы предоставить помещения и координаторов, приглашающих на вакцинацию, ведущих учет, вводящих данные.

"Это делается сейчас, но это можно было сделать и раньше", - сказала Цирцене. Помочь семейным врачам могут также частные медицинские предприятия.

"Средства, потраченные на бессмысленные, не приносящие отдачи рекламные кампании, нужно было бы вложить в мобильные бригады вакцинации, которые выезжают туда, где есть достаточное количество желающих привиться",

- сказала Цирцене.

Она также критикует принцип живой очереди, который был искусственно осложнен ненужными формальностями, что не способствовало интересу людей к вакцинации.

"Если бы вакцинация была поручена семейным врачам и им было предоставлено необходимое количество вакцин, результат был бы в четыре-шесть раз лучше, чем сегодня", - говорит Цирцене.