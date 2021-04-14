Domina начинает кампанию уличной торговли. Названы магазины, которые примут в ней участие

Торговать женской, мужской и детской обувью и одеждой будут магазины Meta, Eiropas Apavi, Sportland, Muss, Danija и Sportsdirect.com. Garmin, Handly и 7IN предложат аксессуары и подарки, магазин Douglas - парфюмерию и косметику. A магазин предметов для дома Jysk организует выдачу заказанных через интернет товаров и будет давать консультации по удаленным покупкам.

Торговля на открытом воздухе будет проходить в центральном сквере у Domina Shopping - у входа C с видом на Земитанский мост. Торговля будет проходить в течение следующих трех недель по четвергам, пятницам и субботам - 15, 16 и 17 апреля, затем 22, 23 и 24 апреля и, наконец, 29, 30 апреля и 1 мая. Часы работы будут одинаковыми во все дни - с 10:00 до 21:00. 73

"Обращаем внимание, что в соответствии с действующими в государстве правилами уличная торговля, к сожалению, не может проводиться 7 дней в неделю. Сейчас правила предусматривают, что мы можем делать это только по следующему графику - 3 дня работаем, 4 дня отдыхаем. Поэтому мы заранее приносим извинения посетителям нашего торгового сквера под открытым небом за эти неудобства и просим внимательно следить за информацией в СМИ и социальных сетях Domina Shopping, чтобы знать точное время работы", - заявила Ивета Звайгзне-Алере, маркетинговый директор т/ц Domina Shopping.

Переговоры с правительством

Параллельно Domina Shopping целенаправленно продолжает борьбу за возможность возобновить обслуживание покупателей и в помещениях в соответствии с условиями безопасной очной торговли. Сегодня торговый центр снова обратился к представителям правительства.

В Министерство экономики подана просьба срочно разрешить работу двух магазинов Domina Shopping с отдельными входами (Sportland и Jysk). Такой подход уже практикуется не только в других торговых центрах Латвии площадью более 7000 кв. м, но и в Литве, а ранее - в Эстонии.