США ввели новые санкции против России. "Наворотили", - прокомментировал российский МИД

Новые санкции вызваны кибератакой на государственные ведомства США, вмешательством России в выборы президента США 2020 года и сговором с талибами в Афганистане против американцев. Еще в феврале Белый дом заявил, что планирует из-за этого новые санкции.

Из чего состоит новый пакет санкций:

санкции в отношении шести технологических компаний из России, которые, по утверждениям США, помогают спецслужбам РФ в кибератаках;

санкции в отношении трех юридических и пяти физических лиц из-за присоединения к России Крыма;

высылка десяти сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне (по информации, среди них есть сотрудники спецслужб);

санкции в отношении 16 юридических и 16 физических лиц, которых США считают виновными во вмешательстве в выборы и проведении дезинформационных кампаний;

ограничения на операции с госдолгом России: с 14 июня инвесторам из США на первичном рынке будет запрещено покупать гособлигации, выпущенные российским Центробанком, Фондом национального благосостояния или Минфином.

Также американские власти возложили ответственность за кибератаку на госведомства США через программное обеспечение SolarWinds на Службу внешней разведки (СВР) России.

Это уже второй перечень санкций против России, введенный Белым домом с января, когда президентом стал Джо Байден.

В марте США вместе с Евросоюзом ввели санкции в отношении высокопоставленных российских чиновников из-за преследования российского оппозиционера Алексея Навального.

Комментарий России:

Мария Захарова, официальный представитель МИД России, комментируя введение новых санкций, заявила, что

представители США "сегодня наворотили".