Арендаторы Spice и Rīga Plaza начали торговлю на открытом воздухе

Напротив входа C в Spice с 16 по 18 апреля будет проходить уличная торговля. В торговой зоне на открытом воздухе в эти выходные можно будет купить товары от Sportland, Adidas, Nike, Skechers и Douglas. Планируемые часы работы уличных магазинов - с 10:00 до 21:00, но это может варьироваться в зависимости от торговцев.

Действующие в стране правила гласят, что уличная торговля может быть организована с тремя рабочими и четырьмя выходными днями, поэтому открытая торговая площадка Spice продолжит работу только в следующие выходные - с 23 по 25 апреля. Eche и Milani будут добавлены к списку уличных магазинов на этой неделе.

Между тем в четверг в Rīga Plaza стартовала торговля на открытом воздухе, на этой неделе она продлится до субботы, 17 апреля. По словам представителей ТЦ, в остальные выходные апреля у входа в Milāna также будет проходить уличная торговля. Магазины будут открыты с 10 до 19 часов.

Ирина Торопова, руководитель Rīga Plaza, подчеркнула, что торговые центры обладают ресурсами и соответствующей инфраструктурой для обеспечения безопасного обслуживания клиентов и безопасного расстояния между посетителями.

"Мы хотим работать и иметь возможность соответствовать требованиям, применяя концепцию безопасных покупок. К сожалению, мы подвергаемся дискриминации и сталкиваемся с дополнительными ограничениями - получение товаров, приобретенных в рамках дистанционной продажи, также должно быть организовано вне помещения магазина. Мы ищем креативные решения для поддержки наших арендаторов", - сказала Торопова.

Принимая во внимание, что в торговом центре также запрещена выдача товаров, купленных онлайн, Rīga Plaza предлагает вывозить заказанные товары из магазинов в пункте приема товаров, расположенном у входа в магазин.

LETA уже сообщало, что в четверг несколько арендаторов ТЦ Domina начали распродажи на открытом воздухе.

С 7 апреля могут быть открыты все магазины за пределами торговых центров площадью более 7000 квадратных метров. Постановлением правительства от 1 апреля также изначально оговаривалось, что с 7 апреля в магазинах, расположенных в торговых центрах, которые не были допущены к работе ранее, со среды больше нельзя забрать товары, купленные онлайн. На встрече 8 апреля министры решили, что специализированные торговые центры для компьютеров и телекоммуникаций смогут работать и в крупных торговых центрах.

О планах проведения торговли за пределами торговых центров или раздачи товаров, купленных онлайн, ранее также сообщали другие торговые центры.