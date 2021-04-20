Фото ⟩ В Эстонии посиделки в квартире закончились трагедией: один человек скончался, двое в тяжелом состоянии

Сегодня в 4:30 центр тревоги получил сообщение, что в квартире на улице Тамме в Хаапсалу ранены три человека.

По словам оперативного дежурного Ляэнеской префектуры Юллара Кютта, отреагировавший на вызов патруль обнаружил в квартире трех человек с ножевыми ранениями, двух мужчин и одну женщину. "К сожалению, один из них - 45-летний мужчина - получил смертельные ранения. 53-летняя женщина и 51-летний мужчина в крайне тяжелом состоянии доставлены в больницу", - сказал он.

На основании собранных на месте происшествия доказательств у полиции были основания задержать 45-летнего мужчину, которого разыскивали усиленным составом. "В ходе проведенной полицейской операции нам очень помогло позиционирование телефона, которое дало информацию о возможном местонахождении подозреваемого. В 8:00 мы его задержали", - сказал Юллар Кютт.

Детали произошедшего выясняются. К настоящему моменту известно, что все четверо были знакомы и проводили в квартире время за распитием алкогольных напитков. "Что точно привело к таким трагическим последствиям, еще предстоит выяснить в ходе расследования", - добавил Кютт.