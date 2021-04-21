LPUF: Латвийские покупатели могли бы быть большими патриотами, выбирая продукты местного происхождения

Приятно, что латвийские покупатели традиционно все-таки отдают предпочтение продуктам питания местного происхождения и все больше ищут возможность приобрести товары латвийских производителей, отмечает председатель совета LPUF. "Продукция местных производителей у нас самая любимая, она лучше известна и больше согласуется с нашими традиционными особенностями вкуса, в то же время она более безопасная, качественная, свежая и здоровая, чем импортная продукция. Так как она произведена в Латвии и не транспортируется в другие земли, то она и более дружественна по отношению к окружающей среде".

На вопрос о том, как изменился вкус покупателей за последние 5-10 лет, председатель LPUF поясняет, что отношение жителей и его изменение исследуется ежегодно уже длительный период времени.

"Данные исследований свидетельствуют, что поддержка латвийскими покупателями продуктов питания местного происхождения неизменно выше, хоть и всегда хочется, чтобы наши покупатели были еще большими патриотами".

Например, в 2015 году 79% жителей Латвии приобретали произведенные в Латвии продукты питания минимум раз в неделю, а 17% потребителей - раз в две-три недели. Чаще всего - в 80% случаев - это была аудитория в возрасте 55-74 лет и из сельской местности. Тогда мужчины были патриотичнее женщин - 81% по сравнению с 76%. И, что интересно, наиболее активными покупателями продукции местного происхождения - 88% - были люди с доходами выше 900 евро в месяц, что в опросе было самым высоким указанным уровнем дохода. В 2015 году 56% опрошенных подтвердили, что больше доверяют качеству и безопасности местных продуктов, а 42% - продуктов, произведенных за рубежом.

Цена - неизменно важнейший критерий

Шуре говорит, что важнейшим критерием в выборе ежегодно является цена. Например, в 2015 году страна происхождения (16%) была только пятым по счету критерием, определяющим выбор в пользу того или иного продукта, после цены, качества, вкуса и состава продукта. В 2019 году значение страны происхождения возросло - его оценили 38% опрошенных, однако цена по-прежнему оставалась номером один. В 2019 году 60% респондентов признали, что их тревожило бы, если бы детей в школах и детсадах кормили продуктами питания, ввезенными из-за границы. "Это и было подтверждением того, что именно продукты местного происхождения мы оцениваем выше всего".

"Не так регулярно, но мы исследовали эту ситуацию и в сравнении с Литвой и Эстонией. Главная мотивация приобретать именно продукты своей страны во всех странах Балтии основывается на желании поддержать экономику своей страны. Проведенное осенью пять лет назад исследование дало тревожный сигнал, что эстонцы выделяются большим патриотизмом по отношению к продуктам своей страны - даже в ситуации, если они будут дороже. 58% опрошенных с наибольшим удовольствием приобретали бы продукты местного происхождения, а не латвийского. Литовский потребитель в этом контексте достижим легче, так как удельный вес потребителей, которые несомненно выберут продукт местного производства, там гораздо ниже - 37%.