LPUF: Латвийские покупатели могли бы быть большими патриотами, выбирая продукты местного происхождения

- сообщает председатель LPUF. Она также добавляет, что "в последнее время в разрезе стран Балтии этот вопрос мы не исследовали, но призвали наших покупателей сплотиться, обратить большее внимание на упаковку и убедиться, что продукты, которые мы кладем в корзинку, произведены в Латвии".
Зачем голосовать кошельком за продукт местного происхождения
В чем же тогда заключаются самые важные выгоды - как для домашнего хозяйства, так и для экономики Латвии в целом - зачем нам чаще нужно выбирать продукцию местных производителей? "Обоснование, почему важно употреблять качественные местные продукты, очень простое - это способ, как поддержать местных производителей и переработчиков, вместо того чтобы поддерживать своим кошельком производителей других стран.
Деньги остаются в нашей стране, они создают новые рабочие места, они обеспечивают зарплату нашим друзьям и знакомым, работающим в сфере продовольствия или в связанных с ней сферах. Это способ, как способствовать развитию своего государства, выбирая качественную продукцию".
Комментируя нынешнее влияние Covid-19 на отрасль, председатель LPUF отмечает, что сейчас ситуация в производстве продуктов питания оценивается как удовлетворительная: "Во время режима чрезвычайной ситуации резко вырос спрос на продукты питания с более длительным сроком годности. Сейчас у покупателей есть тенденция становиться более избирательными и обращать внимание на то, что они покупают. В том числе жители ищут на упаковках национальные знаки качества продуктов "Зеленая ложечка" (Zaļā karotīte) и "Бордовая ложечка" (Bordo karotīte), которые подтверждают соответствие продуктов повышенным требованиям качества".
Инара Шуре указывает, что, с другой стороны, выросло и давление со стороны импортных товаров - на рынке с местными продуктами конкурирует более дешевое предложение иностранных производителей. В условиях кризиса особенно для малых и средних латвийских производителей очень важна поддержка отечественного потребителя. Жителям Латвии между равноценными иностранными и местными товарами важно выбирать латвийский продукт, чтобы поддержать нашу собственную экономику.
Как покупателем опознать произведенные в Латвии продукты
Чтобы удачно включиться в глобальные цепочки продовольственного рынка, производители не могут обойтись без различных подтверждающих качество продукции сертификатов. "Общество наконец начало говорить, какого вида продукты оно хочет приобретать. Поэтому спрос на "более зеленое" производство только растет. На это влияют также изменения климата и политика торговли", - говорит председатель правления LPUF.
В ведении Латвийской федерации продовольственных предприятий - самые популярные, по оценке покупателей, и заслуживающие доверия знаки качества в Латвии - Национальная продовольственная схема качества продуктов питания со знаками качества "Зеленая ложечка" и "Бордовая ложечка", подтверждающие местное происхождение продуктов. Маркируемые ложечками продукты произведены или переработаны в Латвии.
Инара Шуре добавляет, что "Зеленая ложечка", по оценке жителей, - лучше всего опознаваемый знак качества продуктов питания, который опознают 92% жителей. В свою очередь, "Бордовая ложечка" - вторая по популярности, ее знает каждый второй потребитель (51%).
"Разница между ними в том, что для производства продуктов "Зеленой ложечки" используется минимум 75% местного исходного вещества, а в производстве продуктов "Бордовой ложечки" удельный вес местного исходного вещества меньше 75%.
Полный цикл производственной переработки у обеих "ложечек" осуществляется в Латвии. Оба этих знака качества являются своего рода помощниками для покупателей, чтобы быстро и просто опознать качественные произведенные в Латвии продукты питания.
Статья создана при сотрудничестве с RIMI.