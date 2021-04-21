Ср, 21.04.2021
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LPUF: Латвийские покупатели могли бы быть большими патриотами, выбирая продукты местного происхождения

ФОТО: Privātais arhīvs

Стоя в бесконечно длинной очереди за билетами на Праздник песни или болея за сборную Латвии на хоккейном матче, мы - настоящие патриоты, но столь же рьяно ли мы поддерживаем своих и в случае, если нужно сделать выбор в продовольственном отделе магазина? Есть ли хоть кто-то, кто, положа руку на сердце, может стопроцентно признать: "Покупаю только местные продукты?". Что чаще всего выбирают жители Латвии - продукты питания местного происхождения или привезенные, TVNET объясняет председатель правления Латвийской федерации продовольственных предприятий (LPUF) Инара Шуре.

Приятно, что латвийские покупатели традиционно все-таки отдают предпочтение продуктам питания местного происхождения и все больше ищут возможность приобрести товары латвийских производителей, отмечает председатель совета LPUF. "Продукция местных производителей у нас самая любимая, она лучше известна и больше согласуется с нашими традиционными особенностями вкуса, в то же время она более безопасная, качественная, свежая и здоровая, чем импортная продукция. Так как она произведена в Латвии и не транспортируется в другие земли, то она и более дружественна по отношению к окружающей среде".

На вопрос о том, как изменился вкус покупателей за последние 5-10 лет, председатель LPUF поясняет, что отношение жителей и его изменение исследуется ежегодно уже длительный период времени.

"Данные исследований свидетельствуют, что поддержка латвийскими покупателями продуктов питания местного происхождения неизменно выше, хоть и всегда хочется, чтобы наши покупатели были еще большими патриотами".

Например, в 2015 году 79% жителей Латвии приобретали произведенные в Латвии продукты питания минимум раз в неделю, а 17% потребителей - раз в две-три недели. Чаще всего - в 80% случаев - это была аудитория в возрасте 55-74 лет и из сельской местности. Тогда мужчины были патриотичнее женщин - 81% по сравнению с 76%. И, что интересно, наиболее активными покупателями продукции местного происхождения - 88% - были люди с доходами выше 900 евро в месяц, что в опросе было самым высоким указанным уровнем дохода. В 2015 году 56% опрошенных подтвердили, что больше доверяют качеству и безопасности местных продуктов, а 42% - продуктов, произведенных за рубежом.

Цена - неизменно важнейший критерий

Шуре говорит, что важнейшим критерием в выборе ежегодно является цена. Например, в 2015 году страна происхождения (16%) была только пятым по счету критерием, определяющим выбор в пользу того или иного продукта, после цены, качества, вкуса и состава продукта. В 2019 году значение страны происхождения возросло - его оценили 38% опрошенных, однако цена по-прежнему оставалась номером один. В 2019 году 60% респондентов признали, что их тревожило бы, если бы детей в школах и детсадах кормили продуктами питания, ввезенными из-за границы. "Это и было подтверждением того, что именно продукты местного происхождения мы оцениваем выше всего".

"Не так регулярно, но мы исследовали эту ситуацию и в сравнении с Литвой и Эстонией. Главная мотивация приобретать именно продукты своей страны во всех странах Балтии основывается на желании поддержать экономику своей страны. Проведенное осенью пять лет назад исследование дало тревожный сигнал, что эстонцы выделяются большим патриотизмом по отношению к продуктам своей страны - даже в ситуации, если они будут дороже. 58% опрошенных с наибольшим удовольствием приобретали бы продукты местного происхождения, а не латвийского. Литовский потребитель в этом контексте достижим легче, так как удельный вес потребителей, которые несомненно выберут продукт местного производства, там гораздо ниже - 37%.

Латвийский потребитель в своих убеждениях остается посередине между двумя соседними странами. 46% однозначно выберут латвийские продукты и в случае более высокой цены",

- сообщает председатель LPUF. Она также добавляет, что "в последнее время в разрезе стран Балтии этот вопрос мы не исследовали, но призвали наших покупателей сплотиться, обратить большее внимание на упаковку и убедиться, что продукты, которые мы кладем в корзинку, произведены в Латвии".

Зачем голосовать кошельком за продукт местного происхождения

В чем же тогда заключаются самые важные выгоды - как для домашнего хозяйства, так и для экономики Латвии в целом - зачем нам чаще нужно выбирать продукцию местных производителей? "Обоснование, почему важно употреблять качественные местные продукты, очень простое - это способ, как поддержать местных производителей и переработчиков, вместо того чтобы поддерживать своим кошельком производителей других стран.

Деньги остаются в нашей стране, они создают новые рабочие места, они обеспечивают зарплату нашим друзьям и знакомым, работающим в сфере продовольствия или в связанных с ней сферах. Это способ, как способствовать развитию своего государства, выбирая качественную продукцию".

Комментируя нынешнее влияние Covid-19 на отрасль, председатель LPUF отмечает, что сейчас ситуация в производстве продуктов питания оценивается как удовлетворительная: "Во время режима чрезвычайной ситуации резко вырос спрос на продукты питания с более длительным сроком годности. Сейчас у покупателей есть тенденция становиться более избирательными и обращать внимание на то, что они покупают. В том числе жители ищут на упаковках национальные знаки качества продуктов "Зеленая ложечка" (Zaļā karotīte) и "Бордовая ложечка" (Bordo karotīte), которые подтверждают соответствие продуктов повышенным требованиям качества".

Инара Шуре указывает, что, с другой стороны, выросло и давление со стороны импортных товаров - на рынке с местными продуктами конкурирует более дешевое предложение иностранных производителей. В условиях кризиса особенно для малых и средних латвийских производителей очень важна поддержка отечественного потребителя. Жителям Латвии между равноценными иностранными и местными товарами важно выбирать латвийский продукт, чтобы поддержать нашу собственную экономику.

Как покупателем опознать произведенные в Латвии продукты

Чтобы удачно включиться в глобальные цепочки продовольственного рынка, производители не могут обойтись без различных подтверждающих качество продукции сертификатов. "Общество наконец начало говорить, какого вида продукты оно хочет приобретать. Поэтому спрос на "более зеленое" производство только растет. На это влияют также изменения климата и политика торговли", - говорит председатель правления LPUF.

В ведении Латвийской федерации продовольственных предприятий - самые популярные, по оценке покупателей, и заслуживающие доверия знаки качества в Латвии - Национальная продовольственная схема качества продуктов питания со знаками качества "Зеленая ложечка" и "Бордовая ложечка", подтверждающие местное происхождение продуктов. Маркируемые ложечками продукты произведены или переработаны в Латвии.

Инара Шуре добавляет, что "Зеленая ложечка", по оценке жителей, - лучше всего опознаваемый знак качества продуктов питания, который опознают 92% жителей. В свою очередь, "Бордовая ложечка" - вторая по популярности, ее знает каждый второй потребитель (51%).

"Разница между ними в том, что для производства продуктов "Зеленой ложечки" используется минимум 75% местного исходного вещества, а в производстве продуктов "Бордовой ложечки" удельный вес местного исходного вещества меньше 75%.

Полный цикл производственной переработки у обеих "ложечек" осуществляется в Латвии. Оба этих знака качества являются своего рода помощниками для покупателей, чтобы быстро и просто опознать качественные произведенные в Латвии продукты питания.

Статья создана при сотрудничестве с RIMI.

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