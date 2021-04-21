Экономисты: покупая местные продукты, жители подогревают экономику Латвии

Подчеркивая возможности каждого потребителя поддержать национальную экономику, выбирая продукцию местных производителей, сеть супермаркетов Rimi запускает кампанию "Взрасти Латвию".

Rimi уже длительное время оказывает поддержку продукции местных производителей. В настоящее время в некоторых товарных категориях ассортимента Rimi, например, в сегменте свежих продуктов, продукция местных производителей составляет даже более 70%. Это касается, например, категории хлеба, яиц, молока и молочных продуктов, мяса и мясных продуктов.

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"Сотрудничество с местными производителями всегда было одним из приоритетов Rimi. Успешными направлениями являются разработка новых, более здоровых продуктов в рамках программы "Для лучшей жизни" в тесном сотрудничестве с производителями, а также концептуальные магазины Klēts, которые позволяют латвийским малым и средним предприятиям и отечественным производителям предлагать свои продукты более широкому кругу покупателей в магазинах Rimi. Кампанией "Взрасти Латвию" мы хотим напомнить всем: что выращено или произведено на месте, свежее, часто полезнее и вкуснее. Более того, приобретая эти продукты, мы позволим местным предпринимателям пережить трудные времена и будем подогревать экономику Латвии", – рассказывает Милан Блумс, директор департамента категорий Rimi Latvia.

По подсчетам экономиста Citadele Banka Мартиньша Аболиньша, жители Латвии ежегодно тратят на продукты питания примерно 2–2,5 миллиарда евро.

Однако оборот латвийских производителей продуктов питания на местном рынке составляет всего около 900 миллионов евро. "Таким образом, значительная часть продуктов, которые мы покупаем в магазинах, по-прежнему импортируется. Конечно, не весь импорт можно и нужно заменять отечественной продукцией. Разнообразие и доступность продуктов в разные сезоны улучшают качество нашей жизни. Нельзя забывать и о ценовом факторе, ведь зачастую мы выбираем импортную продукцию именно из-за более низкой цены. Но если бы нам удалось заменить 20-40% импортных продуктов на местные, латвийская экономика могла бы получать дополнительно 200-400 миллионов евро каждый год.

Для нашей экономики это могло бы обеспечить до 20 000 рабочих мест и приносить в государственный бюджет дополнительно 60-120 миллионов евро в год", – поясняет Мартиньш Аболиньш.

Экономист Swedbank Лива Зоргенфрейя также отмечает, что производство продуктов питания может быть одной из основ нашей экономики. Будущее процветание маленькой страны во многом зависит от успеха на экспортных рынках. Уже сегодня сельскохозяйственные и пищевые продукты являются одной из основных экспортных групп Латвии – более шестой части от общего экспорта товаров на сумму более 2 миллиардов евро. Однако обычно компании начинают именно с местного рынка, и для наращивания мышечной массы и выхода на экспортные рынки будет полезен каждый евро, который покупатель платит за продукцию местного производителя. По словам экономиста, вклад латвийских покупателей в покупку местных продуктов мог бы быть выше: "По расчетам Swedbank, около 45% покупательской корзины в Латвии составляют продукты питания местного производства, а оставшиеся 55% – это импортные продукты.

Идеального баланса, или 50:50, можно было бы достичь, если бы каждое домохозяйство ежемесячно заменяло импортные товары отечественными всего лишь на 20 евро".

Профессор Рижской высшей школы экономики Dr. oec. Арнис Саука указывает, что выбор местных товаров является важной предпосылкой для развития латвийской экономики – не менее важной, чем привлечение иностранных инвестиций, предсказуемая и качественная налоговая система, низкий уровень теневой экономики или стабильная финансовая система. Профессор также подчеркивает аспект формирования идентичности при выборе местных товаров: "Чем больше денег остается дома и не перетекает в другие страны, тем больше возможностей инвестировать их в рост общего благосостояния. Это особенно важно в контексте пандемии Covid-19, когда наш выбор в пользу местного производителя может иметь решающее значение для выживания этих компаний. Конечно, рекомендуется читать мелкий шрифт на этикетке, чтобы убедиться, что продукт действительно произведен в Латвии, а не просто адаптирован для латвийского рынка. Также возможно создать национальную идентичность с помощью местных продуктов, что помогает привлечь туристов, внося соответствующий вклад в экономику".