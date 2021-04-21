До конца апреля Латвия, возможно, получит еще шесть поставок вакцин
До конца этого месяца Латвия планирует получить еще шесть поставок вакцин от Covid-19 от различных производителей, сообщает бюро вакцинации в Twitter.
До конца этого месяца Латвия планирует получить еще шесть поставок вакцин от Covid-19 от различных производителей, сообщает бюро вакцинации в Twitter.
Ближайшая поставка - 12 000 доз вакцины Moderna - запланирована на 25 апреля, а 26 апреля Латвия ожидает поставку вакцины AstraZeneca в размере 4800 доз и поставку вакцины Pfizer/BioNTech в размере 33 930 доз.
В свою очередь 28 апреля Латвия, возможно, получит 9600 доз вакцины Johnson & Johnson, а 30 апреля - 13 200 доз вакцины Moderna и 48 704 доз вакцины AstraZeneca.