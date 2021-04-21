ZVA: о побочных эффектах от вакцины заявляют 4 человека из 1000

С 28 декабря прошлого года, когда в Латвии началась вакцинация от Covid-19, до 18 апреля этого года ZVA получило 919 сообщений о возможных побочных эффектах вакцины от Covid-19. За это время вакцинация была проведена 208 321 раз, включая введение как первой, так и второй дозы.

Статистика показывает, что о возможных побочных эффектах сообщали в среднем около четырех из 1000 вакцинированных, получивших первую или вторую дозу вакцины.

Чаще всего поступали сообщения об уже известных возможных реакциях организма на вакцинацию, которые указаны в инструкции по применению вакцины. Например, сообщалось о реакции в месте инъекции, повышенной температуре, ознобе и усталости. Согласно отчетам, эти побочные эффекты исчезали в течение нескольких дней. О подобных реакциях сообщалось и при применении других вакцин.

ZVA подчеркивает, что все лекарства, включая вакцины, могут иметь побочные эффекты, но не у всех людей они проявляются. Вакцины от Covid-19 стимулируют иммунную систему вакцинируемого человека для обеспечения защиты от коронавируса. В результате у некоторых людей могут возникать побочные эффекты, обусловленные особенностями их организма. Однако наличие или отсутствие таких реакций не указывает на степень защиты, обеспечиваемую вакциной.

ZVA напоминает, что наиболее распространенные побочные эффекты вакцин от Covid-19, такие как повышенная температура тела, лихорадка, головная боль, усталость, боль в мышцах и суставах, могут начаться через восемь-десять часов после вакцинации. Обычно они исчезают сами по себе в течение двух-трех дней.

Кроме того, после вакцинации от Covid-19 часто могут возникать местные реакции, такие как покраснение, отек и боль в месте инъекции. Покраснение и отек могут распространиться даже до ближайших суставов. Эти местные реакции обычно появляются в течение пары часов после инъекции, являются легкими и проходят самостоятельно, без лечения. Только в редких случаях сообщалось о побочных эффектах, не упомянутых в инструкции, и ни одного случая смерти, связанного с вакцинацией от Covid-19, в Латвии на сегодняшний день не зарегистрировано.