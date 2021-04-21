Редактору белорусской газеты вынесли предупреждение за интервью с Тихановской

Предупреждение означает, что повторное действие могут посчитать правонарушением. А это дает Министерство информации может в любой момент обратиться к тому нарушению.

Также в предупреждении было указано на требование Закона Республики Беларусь "О средствах массовой информации" о недопустимости распространения в средствах массовой информации и на интернет-ресурсах информации, направленной на пропаганду войны, экстремистской деятельности или содержащей призывы к такой деятельности, насилия и жестокости, другой информации, распространение которой способно нанести вред национальным интересам Республики Беларусь или запрещено законодательством страны.