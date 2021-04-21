Редактору белорусской газеты вынесли предупреждение за интервью с Тихановской
Главного редактора независимой газеты Intex-press Владимира Янукевича вызвали в Барановичскую межрайонную прокуратуру и зачитали предупреждение за интервью со Светланой Тихановской от 14 апреля. Прокурор озвучил, что Тихановская объявлена в розыск, против нее возбужден ряд дел за действия, "направленные на причинение вреда национальной безопасности" Беларуси, а Координационный Совет является "экстремистским формированием".