Ср, 21.04.2021
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Алексей Навальный о голодовке

Редактору белорусской газеты вынесли предупреждение за интервью с Тихановской

ФОТО: Intex-press

Главного редактора независимой газеты Intex-press Владимира Янукевича вызвали в Барановичскую межрайонную прокуратуру и зачитали предупреждение за интервью со Светланой Тихановской от 14 апреля. Прокурор озвучил, что Тихановская объявлена в розыск, против нее возбужден ряд дел за действия, "направленные на причинение вреда национальной безопасности" Беларуси, а Координационный Совет является "экстремистским формированием".

Предупреждение означает, что повторное действие могут посчитать правонарушением. А это дает Министерство информации может в любой момент обратиться к тому нарушению. 

Также в предупреждении было указано на требование Закона Республики Беларусь "О средствах массовой информации" о недопустимости распространения в средствах массовой информации и на интернет-ресурсах информации, направленной на пропаганду войны, экстремистской деятельности или содержащей призывы к такой деятельности, насилия и жестокости, другой информации, распространение которой способно нанести вред национальным интересам Республики Беларусь или запрещено законодательством страны.

"К сожалению, мне не было пояснено, какие именно слова в интервью нарушили, по мнению Барановичской межрайонной прокуратуры, действующее законодательство. Мы расцениваем это предупреждение как давление на свободу слова и будем обжаловать в прокуратуре Брестской области", - сказал службе мониторинга ОО "БАЖ" Владимир Янукевич.

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