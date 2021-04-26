Первый шаг в отношениях за мужчиной - правда или ложь? Мнение эксперта

Со временем появилось много романтических историй, когда мужчина пытался завоевать сердце женщины при помощи любовных писем, серенады под балконом, цветов и т.д. Предложение обычно считалось обязанностью мужчины, что символизировалось предложением руки и сердца, вставая на одно колено и вручая кольцо.

Однако сегодня эти стереотипы изменились. Наряду с движением за эмансипацию женщин, когда они борются за свои права, мужчины больше не единственные, кто несет всю ответственность. Исследователи считают, что ни один из полов не является лидером в процессе флирта и свиданий, но оба пола в равной степени участвуют в принятии решений и проявлении интереса друг к другу. Стало все более популярным делить плату за ужин, билеты в кино или любое другое мероприятие, на которое пара идет вместе. Обязанности разделены, и теперь оба играют равные роли. Все больше и больше пар решают пожениться по обоюдной договоренности, а не после предложения руки и сердца и вручения кольца. В то же время, по мере развития отношений, когда мужчина не является основным источником дохода в семье, постепенно исчезает клеймо, что семейный кошелек должен находиться в кармане мужчины. Женщины обрели материальную независимость, поэтому они начали удивлять свою вторую половину и делать первый шаг к более милым и романтическим отношениям.

Опрос, проведенный Dove Latvija*, свидетельствует о том, что часть латвийских мужчин не готова обсуждать проблемы в отношениях, даже если они замечают наличие проблемы. Удивительно, что 4,3% мужчин готовы говорить о проблемах только в том случае, если других вариантов нет.

Как отмечает коуч Санда Краста: «Первый шаг не связан с полом. На мой взгляд, единственное правило, которое можно применить к тому, чтобы сделать первый шаг, - это честность, то есть, чтобы в паре кто-то не был возмущен фактом, что именно он является тем, кто постоянно делает первые шаги. Пусть их делают обе стороны, время от времени меняясь ролями».

Вы не станете плохим мужчиной, если не сделаете первый шаг. Это просто покажет, что есть кто-то, кто готов рискнуть и показать Вам свои эмоции! Нет необходимости чувствовать себя менее мужественным, если Вы не чувствуете, что хотите быть тем, кто руководит всем. Мы, Dove, верим, что любые отношения, как и каждый человек, уникальны и требуют особого ухода и обращения. Отношения - это единица, в которой обе стороны в равной степени несут ответственность за свои действия, поэтому все зависит от Вас, сделаете ли Вы первый шаг или нет. Слушайте себя и хорошо изучите другого человека!

Забота делает мужчину сильнее. За 60-летнюю историю мы стали свидетелями проявления мужественности. Кампании и продукты Dove Men+Care прославляют современную мужественность и демонстрируют, что настоящая сила требует заботы.