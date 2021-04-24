В парке Победы в Риге расцвела сакура

Сакура в парке Победы была посажена в 2012 году благодаря посольству Японии в Риге. После этого саженцы сакуры были дополнены.

Сакура в парке Победы ФОТО: Zane Bitere/LETA

Саженцы были посажены, чтобы в дальнейшем символизировать тесные отношения Латвии и Японии, сотрудничество стран не только в плане экономики и политики, но и человеческую дружбу, образовавшуюся между жителями стран с ходом лет.

Сакура символизирует Японию, ее жители ежегодно связывают цветение сакуры с наступлением весны. На японских островах, протянувшихся цепочкой с юга на север, она расцветает в разное время, но в Токио сакура цветет в конце марта или начале апреля.