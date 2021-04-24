Сб, 24.04.2021
Я прям поражаюсь, какие сексистские вещи я говорил, какие расистские вещи я говорил. А сейчас - я прямо диаметрально за другие вещи. Стас Давыдов, видеоблогер
Стас Давыдов, видеоблогер

В парке Победы в Риге расцвела сакура

ФОТО: Zane Bitere/LETA

В Риге в парке Победы расцвела сакура, сообщает агентство LETA. Посетители парка спешат запечатлеть прекрасные цветки и, несмотря на не самую лучшую погоду, наслаждаются яркими весенними мгновениями в этом рижском парке.

Сакура в парке Победы была посажена в 2012 году благодаря посольству Японии в Риге. После этого саженцы сакуры были дополнены.

Сакура в парке Победы ФОТО: Zane Bitere/LETA

Саженцы были посажены, чтобы в дальнейшем символизировать тесные отношения Латвии и Японии, сотрудничество стран не только в плане экономики и политики, но и человеческую дружбу, образовавшуюся между жителями стран с ходом лет.

Сакура символизирует Японию, ее жители ежегодно связывают цветение сакуры с наступлением весны. На японских островах, протянувшихся цепочкой с юга на север, она расцветает в разное время, но в Токио сакура цветет в конце марта или начале апреля.

Когда деревья расцветают полностью, люди семьями или в кругу друзей прогуливаются под ними или организуют пикники, радуясь таким образом приходу весны.

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