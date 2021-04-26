Украина вводит специальные пошлины для автобусов и грузовиков из Беларуси. Что говорит МАЗ?

Отмечается, что "ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга БЕЛАВТОМАЗ совместно с официальным дистрибьютором - ООО "СИИ "Торговый Дом "МАЗ-Украина" продолжит работать на рынке Украины, как и раньше.

Производитель подчеркивает, что Украина - один из стратегически важных рынков, в этом направлении изготовлено и отправлено 1,5 тысячи единиц пассажирской техники. А особенно эффективно взаимодействие шло последние три года - объем поставок достигал 250 единиц в год. За шесть лет - 8 тысяч грузовиков.

"Поставки в Украину техники МАЗ, в том числе и пассажирской, продолжатся после 1 мая в полном объеме и в указанные сроки. Хотим подчеркнуть, что все клиенты Торгового дома "МАЗ-Украина" получат надежную и комфортную автотехнику МАЗ согласно оговоренному количеству и точно в срок", - указано в пресс-релизе.