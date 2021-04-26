Пн, 26.04.2021
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Илья Киреев, музыкант

Украина вводит специальные пошлины для автобусов и грузовиков из Беларуси. Что говорит МАЗ?

ФОТО: gomel.today

Украина ввела специальную пошлину на покупку автобусов, грузовиков и специальных автомобилей из Беларуси, они составит 35% от таможенной стоимости и начнет действовать 1 мая до остановки "дискриминационных и недружественных действий". МАЗ прокомментировал ситуацию и рассказал, что будет работать в Украине и в новых условиях. 

Отмечается, что "ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга БЕЛАВТОМАЗ совместно с официальным дистрибьютором - ООО "СИИ "Торговый Дом "МАЗ-Украина" продолжит работать на рынке Украины, как и раньше.

Производитель подчеркивает, что Украина - один из стратегически важных рынков, в этом направлении изготовлено и отправлено 1,5 тысячи единиц пассажирской техники. А особенно эффективно взаимодействие шло последние три года - объем поставок достигал 250 единиц в год. За шесть лет - 8 тысяч грузовиков.

"Поставки в Украину техники МАЗ, в том числе и пассажирской, продолжатся после 1 мая в полном объеме и в указанные сроки. Хотим подчеркнуть, что все клиенты Торгового дома "МАЗ-Украина" получат надежную и комфортную автотехнику МАЗ согласно оговоренному количеству и точно в срок", - указано в пресс-релизе.

Напомним, ранее Кабмин Украины заявил, что Правительство Беларуси создало искусственные барьеры на импорт из Украины колесных транспортных средств. Таковыми назвали утильсбор и неравные условия при участии в госзакупках, а это, отмечают министры, противоречит договору о зоне свободной торговли в СНГ, соглашениям между правительствами и "считается дискриминационными и недружественными действиями". В ответ на это Украина ввела спецпошлину на импорт из Беларуси. До этого Львов отказался покупать 100 автобусов МАЗа - "Мы не имеем права финансировать режим", - пояснил мэр города.

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