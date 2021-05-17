Почему отцы не берут отпуск по уходу за ребенком?

У отцов в Латвии есть два варианта получения пособия и отпуска по уходу за ребенком: (1) отпуск после рождения ребенка, который включает 10 оплачиваемых выходных дней (статья 155 Закона о труде [1]), на который в 2019 году подали заявки 10 508 из 18 589 молодых отцов [2], а также (2) долгосрочный (1-1,5 года) отпуск по уходу за ребенком (статья 156 Закона о труде [3]), который может взять только один родитель [4]. Это указывает на то, что отпуск по уходу за ребенком для отцов еще не является нормой: хотя оба родителя могут получить более продолжительный отпуск, отцы предпочитают брать только 10-дневный отпуск, на который они имеют право. Почему?

Исследования в Скандинавии показали, что мужчины, которые берут более короткие перерывы в работе, часто беспокоятся о том, как их трудовые отношения могут измениться, если они возьмут отпуск по уходу за ребенком. Ни в одной из стран Балтии короткие отпуска после рождения ребенка не длятся более месяца, поэтому проблема, выявленная в скандинавском исследовании, указывает на аналогичную точку зрения в Латвии - по мнению мужчин, временные перерывы в работе могут отрицательно сказаться на их трудовых отношениях и нанести вред в долгосрочной перспективе.

Оценивая, что значит «быть отцом», не следует останавливаться на данных об отпуске по уходу за ребенком, необходимо также понимать, как это воспринимают мужчины.

Когда в рамках опроса Dove Latvija* мы спросили, разрешено ли отцам брать отпуск по уходу за ребенком, ответ был однозначным - 80% респондентов сочли это нормальным явлением, но 16% сделали бы это только в том случае, если бы действительно не было другого выхода. Почему часть респондентов не хотела бы использовать данную возможность?

Лидер общественного мнения и отец двоих детей Каспарс Вирснитис признает, что «когда-то, когда я был ребенком, такое словосочетание как «мужчина и отпуск по уходу за ребенком» было немыслимым. Даже сегодня в семьях моих друзей и знакомых женщины по-прежнему находятся в отпуске по уходу за ребенком, а не мужчины, хотя мужчины очень вовлечены в уход за детьми, и я думаю, что если бы женщины выразили желание продолжить строить карьеру, мужчины бы ушли в отпуск по уходу за ребенком. Это определенно связано с финансовой стороной - если у мужчины хорошо оплачиваемая работа, он продолжает работать, если это женщина, то высока вероятность того, что она продолжит работать даже после рождения ребенка. Однако то, что я узнал и понял, пока наши дети были маленькими, для моей жены было очень важно быть с детьми в первые месяцы их жизни, так как она кормила их грудью по первому требованию, и этот фактор также очень часто является причиной того, почему именно женщины уходят в отпуск по уходу за ребенком».

В заключение следует отметить, что в отношениях между мужчинами и отпуском по уходу за детьми еще есть, над чем работать, хотя в традиционном делении произошли изменения. Мужественность начала воплощать в себе новую силу (основанную на заботе), поэтому необходимо пересмотреть то, как мы воспринимаем себя и окружающих. Dove Men+Care выступает за появление этого нового вида мужественности в нашем мире, а Вы?

Забота делает мужчину сильнее. За 60-летнюю историю мы стали свидетелями проявления мужественности. Кампании и продукты Dove Men+Care прославляют современную мужественность и демонстрируют, что настоящая сила требует заботы.

* Данные основаны на опросе, проведенном на странице Dove Latvija в Facebook в период с 9 по 16 апреля 2021 года. Количество респондентов: 233 мужчины.