В этом году планируется отремонтировать 1100 километров государственных дорог

Планируется привести в порядок 128 километров главных государственных автодорог, 150 километров местных дорог, но в основном работы будут вестись на региональных автодорогах - планируется отремонтировать более 800 километров.

Ланге сообщил, что основное внимание будет уделяться восстановлению покрытия дорог, но будут также полностью перестроены 140 км автодорог.

В целом работы запланированы почти на 200 объектах по всей Латвии. "Сезон только начинается - в настоящее время работы ведутся на 15 объектах, но после майских праздников начнутся активные строительные работы", - сказал руководитель LVC.

В этом году государственное финансирование автодорог составляет 325 млн евро, что примерно на 20 млн евро больше, чем в 2020 году.

"Если смотреть глобально, не мало ли это, то, разумеется, следует отметить, что автодорожная сеть Латвии в относительно плохом состоянии и необходимо большее финансирование. Но шаг за шагом мы движемся в правильном направлении, потому что финансирование с каждым годом растет", - отметил Ланге.