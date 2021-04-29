Чт, 29.04.2021
Что касается так называемого Балтийского пузыря, то пока рано говорить, можно ли его восстановить таким же образом, как было в прошлом году. Сейчас мы планируем консультации с балтийскими партнерами, чтобы обсудить, что конкретно мы можем предпринять. Эва-Мария Лийметс, министр иностранных дел Эстонии
Эва-Мария Лийметс, министр иностранных дел Эстонии

В этом году планируется отремонтировать 1100 километров государственных дорог

Иллюстративное фото ФОТО: Zane Bitere/LETA

Latvijas valsts ceļi (LVC) в этом году планирует отремонтировать 1100 километров государственных дорог, рассказал на Латвийском радио председатель правления предприятия Янис Ланге.

Планируется привести в порядок 128 километров главных государственных автодорог, 150 километров местных дорог, но в основном работы будут вестись на региональных автодорогах - планируется отремонтировать более 800 километров.

Ланге сообщил, что основное внимание будет уделяться восстановлению покрытия дорог, но будут также полностью перестроены 140 км автодорог.

В целом работы запланированы почти на 200 объектах по всей Латвии. "Сезон только начинается - в настоящее время работы ведутся на 15 объектах, но после майских праздников начнутся активные строительные работы", - сказал руководитель LVC.

В этом году государственное финансирование автодорог составляет 325 млн евро, что примерно на 20 млн евро больше, чем в 2020 году.

"Если смотреть глобально, не мало ли это, то, разумеется, следует отметить, что автодорожная сеть Латвии в относительно плохом состоянии и необходимо большее финансирование. Но шаг за шагом мы движемся в правильном направлении, потому что финансирование с каждым годом растет", - отметил Ланге.

LVC является государственным предприятием, которое управляет сетью государственных автомобильных дорог. В введении предприятия находится более 20 000 километров государственных дорог.

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