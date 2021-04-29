Кремль: Россия не потерпит поведение Чехии, Болгарии и стран Балтии

"То, что сейчас творят чехи, как к ним присоединяются болгары, как к ним в рамках этой пресловутой солидарности присоединяются прибалты и другие - мы не будем этого терпеть, и мы этого уже не терпим, и мы четко это демонстрируем", - сказал он в интервью программе "Большая игра", отрывок из которой показали в эфире Первого канала.

"Как сказал Путин, так будет теперь и дальше, но главное все-таки это желание России быть в добрых отношениях",

- продолжил представитель Кремля.

При этом он отметил, что "этот первый и основной посыл президента Путина почему-то упорно не хотят слышать ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в европейских столицах".

Как сообщалось, МИД РФ заявил, что два сотрудника посольства Литвы, три - Словакии, а также по одному работнику диппредставительств Латвии и Эстонии должны покинуть Россию в течение недели. Об этом решении было объявлено послам Латвии Марису Риекстиньшу, Литвы - Эйтвидасу Баярунасу и временному поверенному в делах Эстонии Пирету Рейтнамму Бенно. Их вызвали на Смоленскую площадь 28 апреля.

"Главам дипмиссий заявлен решительный протест в связи с провокационными, ничем не обоснованными действиями по высылке сотрудников российских посольств в этих прибалтийских государствах. Указано, что Вильнюс, Рига и Таллинн продолжают проводить открыто враждебный курс в отношении нашей страны, прикрываясь в данном случае псевдосолидарностью с огульными действиями Чехии в отношении России", - говорится в сообщении МИД РФ.

В этот же день в МИД был вызван посол Словакии Любомир Регак, и ему объявили о высылке трех сотрудников посольства страны, которые объявлены персонами нон грата.

Страны Балтии 23 апреля объявили о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Чехией. Словакия выслала трех сотрудников российского посольства 22 апреля.

До этого МИД Чехии призвал партнеров по НАТО и Евросоюзу выслать российских дипломатов в знак солидарности с Прагой.