Опасный "шлях" ⟩ В годовщину трагедии в Чернобыле соседи Беларуси задаются вопросом о безопасности БелАЭС

В течение трех месяцев из-за облучения умер 31 ликвидатор, которые были задействованы в первые часы устранения пожара. Для ликвидационных работ привлекли больше полумиллиона человек. Спор о количестве жертв лучевой болезни не прекращается до сих пор.

Облако, которое образовалось от горящего реактора, распространило радиоактивные элементы по большей части Европы. При этом советское руководство скрывало информацию об опасности катастрофы, что порождало тогда и продолжает вызывать немало слухов - о них рассказывают "Сильные новости". Наиболее пострадавшие зоны находятся на территории Беларуси, Украины и России. В Беларуси загрязненными оказались 3678 населенных пунктов, в том числе 27 городов, где проживало приблизительно два миллиона двести тысяч человек. С загрязненных территорий было отселены 138 тысяч человек. На сегодняшний день к территории радиоактивного загрязнения относятся сорок девять районов страны в Гомельской, Могилевской, Брестской Минской и Гродненской областях.

Традиционно журналисты в эти дни посещают зоны отчуждения и рассказывают о том, что происходит в местах, откуда ушли люди. Разрушаются старинные усадьбы и советские пансионаты, города и села зарастают лесом. Журналисты, побывавшие там перед очередной памятной датой, сняли видео о том, как уходят в небытие деревни и поселки.

Гродненская художница Валентина Шоба к тридцатипятилетию катастрофу открыла виртуальную выставку о заброшенных деревнях.

Александр Лукашенко также посетил одну из самых пострадавших от катастрофы, Гомельскую область. Во время поездки Лукашенко сообщил, что планирует получить программу восстановления земель до уровня, который был до катастрофы. "Здесь надо и можно жить. Мы преодолели психологически этот барьер… И мы видим, что их надо в оборот запускать", - заявил он.

Другое традиционное мемориальное мероприятие "Чернобыльский шлях" - шествие, которое ежегодно с 1989 года организовывала белорусская оппозиция, власти в этом году проводить не разрешили. Но силовики 26 апреля все равно ожидали массовых выступлений. Значительные силы милиции и спецтехнику (автозаки, водомет) видели в разных районах белорусской столицы.

Память о катастрофе заставляет обратить особенное внимание на другую белорусскую атомную станцию, против строительства которой неоднократно высказывались ближайшие соседи страны. Белорусская АЭС, открытая в 2020 году, располагается около города Островец Гродненской области, всего в 40 километрах от столицы Литвы - Вильнюса.

Никто, кроме белорусских властей, толком не знает, в каком состоянии находится станция и насколько точно там соблюдаются стандарты безопасности. Поэтому новости оттуда вызывают у соседей тревогу. Так, 25 апреля возникли проблемы с доступом на сайт БелАЭС из-за подмены IP-адреса. Как сообщило Минэнерго Беларуси, "для вброса недостоверной информации злоумышленники создали фишинговую страницу с атрибутами сайта БелАЭС, куда перенаправлялись пользователи сайта станции". Саму станцию то подключают к сети, то наоборот обесточивают и на вопросы о том, что происходит менеджмент в основном формально отвечает, что все происходит в штатном режиме, то вдруг сообщает о внезапной необходимости "замены отдельного оборудования". Попытки Литвы и Латвии прислать наблюдателей на АЭС пока ни к чему не привели.