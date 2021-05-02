СМИ: Купленная LDz компания RVU "Baltija" связана с украинским олигархом. Ее планируют ликвидировать

Зачем Latvijas Dzelzceļš приобрела RVU "Baltija"

В 2016 году правительство Мариса Кучинского (СЗК) поручило Latvijas dzelzceļš инвестировать 1,3 миллиона евро в приспособление железной дороги для перевозки военной техники НАТО. Эти деньги и софинансирование НАТО были использованы для восстановления станции в Гаркалне. Еще полмиллиона евро было выделено на реконструкцию старых железнодорожных грузовых платформ, на которых можно было бы перевозить американские танки, а также на создание оборудования для крепления грузов.

Под предлогом этой необходимости компания Latvijas dzelzceļš решила купить маленькое, неудачно работающее предприятие RVU "Baltija".

Во времена бывшего президента Latvijas dzelzceļš Угиса Магониса компания уже инвестировала в предприятие, передав ей собственность в Даугавпилсе. Правительство разрешило железной дороге купить компанию за 330 000 евро.

Решение в правительстве не было единодушным. В средствах массовой информации сделку назвали странной, но Latvijas Dzelzceļš отверг все опасения, заявив, что RVU "Baltija" обладает уникальными знаниями и блестящим бизнес-планом. Формально RVU "Baltija" задание выполнила - перестроила десять грузовых платформ, потратив вдвое большую сумму обещанной. Однако крепеж оказался неисправным и не использовался.

Компания "пустышка" и связь с украинским олигархом Фирташем

В передаче прозвучало, что все эти годы компания действовала как "пустышка" и фактически не действовала, но через нее пропустили 900 000 евро. Сама компания не выполняла никаких работ, а заказывала их у других компаний. В RVU "Baltija" все эти годы был один сотрудник - ее руководитель Гунтис Иннусс, который сейчас уволился с работы в концерне Latvijas Dzelzceļš.

Сейчас Министерство сообщения готовится внести в правительство решение о ликвидации RVU "Baltija".

В 2016 году Latvijas Dzelzceļš купила RVU "Baltija" у гражданина Великобритании Георгия Чеснокова, происхождение денег которого на тот момент было неизвестно.

Nekā personīga выяснила, что была связь между Чесноковым и арестованным в Австрии украинским олигархом Фирташем.

Чесноков был директором британской компании Longridge Capital Limited. Вместе с ним компанией руководил Денис Слободян. Он был руководителем основанного Фирташем Firtash Foundation. Фонд ликвидирован в 2017 году. Чесноков владел еще двумя предприятиями в Латвии, которые прекратили работу примерно в то же время, когда Чесноков продал завод в Даугавпилсе Latvijas Dzelzceļš.

В передаче подчеркнули, что и закрытие латвийских предприятий, и ликвидация Фонда Фирташа совпали с тем временем, когда США обвинили олигарха в коррупции и сделках с российскими организованными преступными группировками. Его активы были арестованы в Европе. Фирташ был арестован в Австрии в 2014 году по обвинению США в коррупции в сделках в Индии.

Фирташ был одним из важнейших спонсоров прокремлевского президента Украины Виктора Януковича. Он разбогател благодаря сделкам, которые, согласно передаче, не могли состояться без одобрения президента России Владимира Путина. Компания Фирташа "РосУкрЭнерго" покупала газ у российского "Газпрома" по цене ниже рыночной, что позволило только за четыре года заработать три миллиарда долларов.

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