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Никто не хочет вернуться с прогулки с собакой и обнаружить на своём питомце пару-тройку клещей. Но и постоянно сидеть дома или гулять исключительно по асфальтированным дорожкам тоже не выход, ведь собаке нужно движение и свежий воздух. Как быть?

Вы можете защитить свою собаку от укуса клеща с помощью специальных средств – магазины для животных предлагают огромный арсенал эффективных продуктов. Разбираемся, какие средства от клещей выбрать для разных ситуаций и как обеспечить своей собаке комфорт и безопасность даже на самых активных прогулках!

Пара слов о клещах

Клещи нелетающие насекомые, обычно они встречаются в кустах и на длинной траве. Паразиты не имеют глаз, зато отлично ориентируются по обонянию и терморецепторам, так что собаку, гуляющую по густым зарослям, клещи точно не пропустят. С прогулки собака может принести сразу несколько клещей, однако некоторые владельцы животных до сих пор недооценивают все риски столкновения с паразитами – так как укус клеща не всегда ведёт к заболеванию, спреи и ошейники от клещей для собак многие считают необязательными. Обоснован ли такой подход?

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Клещи – реальная опасность для вашей собаки

Клещи переносят множество опасных заболеваний: бабезиоз, боррелиоз или болезнь Лайма, анаплазмоз. Хотя не каждый клещ наградит вашего питомца этими болезнями, играть в русскую рулетку со здоровьем собаки точно не стоит – последствия от укуса клеща могут быть очень плачевными, вплоть до летального исхода. К несчастью, заболевания, передаваемые клещами, зачастую долгое время протекают бессимптомно и обнаруживается уже в запущенной стадии.

Как распознать болезнь, вызванную укусом клеща?

Любой диагноз собаке должен ставить ветеринар, а владельцам животного стоит немедленно записать своего любимца на приём, если собака:

стала больше спать

отказывается от еды

испытывает лихорадку

передвигается с нарушениями координации

начала хромать

За состоянием собаки нужно пристально следить в течение нескольких месяцев со дня укуса клеща. Даже если вы оперативно сняли клеща, паразит уже мог успеть инфицировать вашего питомца – и именно поэтому болезнь лучше всего предупредить, а не лечить. Ошейники от клещей и средства против паразитов – лучший вклад в защиту здоровья вашего четвероногого друга.

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Средства против паразитов – удобно и эффективно

Самый простой способ защитить свою собаку от клещей – регулярно использовать средства от паразитов, например, капли в холку. Чтобы капли работали максимально эффективно, соблюдайте эти простые правила безопасности:

используйте только специализированные капли для собак. Если у вас есть и собака, и кошка, каждому животному понадобится отдельное средство

следите за тем, чтобы собака не слизывала капли

не мойте животное в течение нескольких дней после использования капель

избегайте прогулок в дождь и наносите средство заново, если ваша собака попала под ливень

Ошейники от клещей для собак – надёжная защита круглый год

Если по каким-либо причинам капли от клещей не подходят вашей собаке, или вы не хотите их использовать, подберите своему питомцу ошейник от клещей – надёжный защитный аксессуар, который будет работать весь сезон.

Ошейники от клещей пропитаны специальными веществами, отпугивающими кровососущих насекомых: вы можете выбрать биологический, химический или ультразвуковой ошейник, в зависимости от размера, возраста и особенностей вашей собаки.

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Памятка для собаковладельцев: 5 принципов борьбы с клещами

Защита собаки от клещей – обязательный пункт заботы о здоровье вашего питомца. Даже если вы редко выбираетесь с собакой на природу, не пренебрегайте этими простыми правилами борьбы с клещами:

Регулярно осматривайте свою собаку после каждой прогулки. Клещ может впиться в любую часть тела, и чаще всего его можно обнаружить на морде животного, за ушами, на шее и подмышками. Имейте в виду, что клещи перемещаются по телу животного и только через какое-то время выбирают место для укуса. Используйте средства от паразитов и ошейники от клещей правильно, согласно инструкции на упаковке. Ни в коем случае не ждите, пока впившийся клещ отвалится сам. Чем дольше животное соприкасается с клещом, тем выше риск инфицирования. Извлекайте клеща осторожно, используя пинцет или нитку. Не выдавливайте и не вырывайте паразита, а выкручивайте его полностью из тела вашей собаки. После извлечения клеща тщательно продезинфицируйте место укуса. После укуса клеща отведите свою собаку к ветеринару и сделайте ей анализ крови.

Превентивная защита от паразитов, регулярные обследования и вовремя начатое лечение помогут вашей собаке прожить долгую и здоровую жизнь. Подарите своему питомцу возможность радоваться прогулкам без неприятных последствий – защитите его от клещей.