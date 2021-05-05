Как защитить собаку от клещей? Советы специалистов
Никто не хочет вернуться с прогулки с собакой и обнаружить на своём питомце пару-тройку клещей. Но и постоянно сидеть дома или гулять исключительно по асфальтированным дорожкам тоже не выход, ведь собаке нужно движение и свежий воздух. Как быть?
Вы можете защитить свою собаку от укуса клеща с помощью специальных средств – магазины для животных предлагают огромный арсенал эффективных продуктов. Разбираемся, какие средства от клещей выбрать для разных ситуаций и как обеспечить своей собаке комфорт и безопасность даже на самых активных прогулках!
Пара слов о клещах
Клещи нелетающие насекомые, обычно они встречаются в кустах и на длинной траве. Паразиты не имеют глаз, зато отлично ориентируются по обонянию и терморецепторам, так что собаку, гуляющую по густым зарослям, клещи точно не пропустят. С прогулки собака может принести сразу несколько клещей, однако некоторые владельцы животных до сих пор недооценивают все риски столкновения с паразитами – так как укус клеща не всегда ведёт к заболеванию, спреи и ошейники от клещей для собак многие считают необязательными. Обоснован ли такой подход?
Клещи – реальная опасность для вашей собаки
Клещи переносят множество опасных заболеваний: бабезиоз, боррелиоз или болезнь Лайма, анаплазмоз. Хотя не каждый клещ наградит вашего питомца этими болезнями, играть в русскую рулетку со здоровьем собаки точно не стоит – последствия от укуса клеща могут быть очень плачевными, вплоть до летального исхода. К несчастью, заболевания, передаваемые клещами, зачастую долгое время протекают бессимптомно и обнаруживается уже в запущенной стадии.
Любой диагноз собаке должен ставить ветеринар, а владельцам животного стоит немедленно записать своего любимца на приём, если собака:
- стала больше спать
- отказывается от еды
- испытывает лихорадку
- передвигается с нарушениями координации
- начала хромать
За состоянием собаки нужно пристально следить в течение нескольких месяцев со дня укуса клеща. Даже если вы оперативно сняли клеща, паразит уже мог успеть инфицировать вашего питомца – и именно поэтому болезнь лучше всего предупредить, а не лечить. Ошейники от клещей и средства против паразитов – лучший вклад в защиту здоровья вашего четвероногого друга.
Средства против паразитов – удобно и эффективно
Самый простой способ защитить свою собаку от клещей – регулярно использовать средства от паразитов, например, капли в холку. Чтобы капли работали максимально эффективно, соблюдайте эти простые правила безопасности:
- используйте только специализированные капли для собак. Если у вас есть и собака, и кошка, каждому животному понадобится отдельное средство
- следите за тем, чтобы собака не слизывала капли
- не мойте животное в течение нескольких дней после использования капель
- избегайте прогулок в дождь и наносите средство заново, если ваша собака попала под ливень
Если по каким-либо причинам капли от клещей не подходят вашей собаке, или вы не хотите их использовать, подберите своему питомцу ошейник от клещей – надёжный защитный аксессуар, который будет работать весь сезон.
Ошейники от клещей пропитаны специальными веществами, отпугивающими кровососущих насекомых: вы можете выбрать биологический, химический или ультразвуковой ошейник, в зависимости от размера, возраста и особенностей вашей собаки.
Памятка для собаковладельцев: 5 принципов борьбы с клещами
Защита собаки от клещей – обязательный пункт заботы о здоровье вашего питомца. Даже если вы редко выбираетесь с собакой на природу, не пренебрегайте этими простыми правилами борьбы с клещами:
- Регулярно осматривайте свою собаку после каждой прогулки. Клещ может впиться в любую часть тела, и чаще всего его можно обнаружить на морде животного, за ушами, на шее и подмышками. Имейте в виду, что клещи перемещаются по телу животного и только через какое-то время выбирают место для укуса.
- Используйте средства от паразитов и ошейники от клещей правильно, согласно инструкции на упаковке.
- Ни в коем случае не ждите, пока впившийся клещ отвалится сам. Чем дольше животное соприкасается с клещом, тем выше риск инфицирования.
- Извлекайте клеща осторожно, используя пинцет или нитку. Не выдавливайте и не вырывайте паразита, а выкручивайте его полностью из тела вашей собаки. После извлечения клеща тщательно продезинфицируйте место укуса.
- После укуса клеща отведите свою собаку к ветеринару и сделайте ей анализ крови.
Превентивная защита от паразитов, регулярные обследования и вовремя начатое лечение помогут вашей собаке прожить долгую и здоровую жизнь. Подарите своему питомцу возможность радоваться прогулкам без неприятных последствий – защитите его от клещей.
Ошейники от клещей для собак, капли в холку и другие средства от паразитов можно приобрести в специализированных магазинах Dino Zoo. Заказывайте всё необходимое в интернет-магазине или посетите ближайший из 44 магазинов Dino Zoo по всей Латвии!