Чт, 6.05.2021
Кажется, что хотят что-то ограничить только затем, чтобы что-то ограничить. Янис Йензис, президент Латвийского общества ресторанов
Янис Йензис, президент Латвийского общества ресторанов
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Девушка, осужденная за зонтик: "Силовики начали брать в заложники родных"

Юлия Михайлова ФОТО: tut.by

Специалист по ивентам Юлия Михайлова отсидела 25 суток на Окрестина после того, как 6 апреля прогулялась по проспекту Победителей в Минске с белым зонтиком (в протоколе написано "бело-красно-белый").

"Меня задерживали пять раз. За красный лист, за красную розу, на площади Перемен, когда ставила лампадку… Ну и последний - за то, что погуляла с зонтиком. Ну ладно, я прогулялась с зонтиком, вы придумали вынести мне свой приговор. Но задерживать моих родителей, братьев, сестёр с посылом, чтобы мне было неповадно, мол, такой урок? Маме сказали: "Вы вырастили такую дочь, поэтому и попали сюда". А мне говорили: "Ты поучаствовала, поэтому твой брат будет сидеть на сутках", - рассказала Юлия Еврорадио.

"Ты поучаствовала, поэтому твой брат будет сидеть"

Еврорадио: Что больше всего зацепило?

Юлия Михайлова: Я знала, что сотрудники МВД беспринципные, но на этот раз почувствовала и пережила всю глубину беззакония на себе. Сейчас у них начался новый метод запугивания. Силовики начали хватать не только тех, кто выражает активно позицию, но и брать в заложники их родных и близких. Как гражданка, уважающая Конституцию, я не люблю нарушать законы. Считаю, что, прогуливаясь по улице, не делала ничего неразрешённого. Но, ну ладно, я прогулялась с зонтиком, вы там придумали вынести мне свой приговор. Но при этом задерживать моих родителей, братьев, сестёр с посылом, чтобы мне было неповадно, мол, такой урок? Извините, это был мой выбор. Маме вообще сказали: "Вот вы вырастили такую дочь, благодаря этому и попали сюда". Это удивительно. Или вот мне говорили: "Ты поучаствовала, поэтому твой брат будет сидеть на сутках". Я говорю, понимаете, что это вы взяли на себя ответственность схватить его, задержать и дать ему сутки. Я в этом не виновата. Я ничего не делала. Это вы виноваты, что задержали моих родных. Не надо сейчас на меня перекладывать ваши незаконные действия.

Еврорадио: Как прошли сутки на Окрестина?

Юлия Михайлова: 25 суток - это много, почти месяц жизни. Дни тянутся долго, сидишь и чувствуешь, сколько теряешь времени. Условия стали жёстче. Больше людей размещают в одну камеру. Но это всё можно пережить, когда понимаешь, что на свободе тебя ждут твои родные, друзья, соседи - вот это очень поддерживает. Поэтому можно взять себя в руки и пережить то, что ты там.

Когда меня только привезли в ЦИП, один из сотрудников подошёл ко мне и спрашивает: "Слушайте, вас здесь бьют, насилуют, а вы сюда возвращаетесь. Вам здесь нравится?". Конечно, я ответила, что здесь не бьют, не насилуют и ехать мне к ним совсем не хотелось. Потом отвели на третий этаж, в 22-ю четырёхместную камеру. Насколько помню, нас было 20 человек. Спали по двое - на шконках, на полу, на лавке, на столе. Ещё с нами была Алла Ильинична - это такая легендарная бездомная женщина, которая постоянно сидит с нашими политическими. Нам рассказывали, что она сидела даже с Ольгой Хижинковой.

Три раза в день у нас была проверка. Дважды поднимали ночью, называли фамилию, надо было говорить имя и отчество. Каждое утро во время проверки нам в камеру заливали хлорочку - дезинфицировали комнатку, ещё разбрасывали по полу вещи. Сотрудники говорили, что делают это всё, чтобы нам больше не хотелось сюда возвращаться. Но, как мне кажется, ЦИП, ИВС, тюрьма - это вообще не те места, куда хочется вернуться. Кому нравится ограничение свободы? Намного лучше, когда ты можешь гулять по улицам, дышать свежим воздухом, наблюдать за солнышком, когда хочется.

"Орали и требовали, чтобы я не улыбалась"

Еврорадио: Сколько раз за всё время вас выводили на прогулку?

Юлия Михайлова: Чтобы выйти погулять, мне пришлось отвечать на камеру на вопросы вроде "Чего вы сюда попали?", "Как условия в ЦИП?", "Будете ли ещё попадать?". Такие условия. Зная, что со мной сидят девушки, которые больше 20 суток не видели солнца, а ещё те, что только приехали и, возможно, тоже нескоро его увидят, я согласилась. Кстати, с нами ещё сидели мама Сергея Миронова ("Хлопотное дельце") и экскурсовод Наташа Петухова. Мне так захотелось, чтобы они подышали свежим воздухом, я ответила на вопросы, и мы сходили на улицу. Очень приятно было увидеть солнышко в первый раз за 25 суток.

Кстати, в РУВД меня тоже снимали на видео. Сначала - женщина. На все вопросы я отвечала, что пользуюсь конституционной статьёй, которая позволяет мне не свидетельствовать против себя. Прошло какое-то время, пришли двое мужчин (кажется, что они не сотрудники РУВД, но могу ошибаться) и решили переснять видео. Они вели себя агрессивно: орали и требовали, чтобы я, отвечая на вопросы, не улыбалась. Меня удивило, что для них это было важно. Я ответила, что не могу не улыбаться - возможно, что-то нервное.

Еврорадио: С какими мыслями вы вышли на свободу?

Юлия Михайлова: Методы пыток, которые применяют к нам силовики, на самом деле не могут остановить уважающего себя человека. Мне кажется, наоборот: после суток человек ещё больше будет отстаивать свои позиции и бороться за то, чтобы люди, которые пытают, тоже ответили за свои действия.

После каждого задержания я всё больше понимаю, что белорусам необходимо поддерживать друг друга, так как солидарность - очень сильная вещь, которая не даёт нам унывать. Также помогают мысли о тех, кто сейчас сидит в тюрьмах, или о тех, кого этот режим лишил жизни. Я понимаю, что чем быстрее люди, которые бесчинствуют, ответят перед судом за свои действия, тем меньше людей пострадает от действий режима. Это и даёт веру и терпение идти каждый день к цели, пусть даже маленькими шагами.

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