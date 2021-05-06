Девушка, осужденная за зонтик: "Силовики начали брать в заложники родных"

Три раза в день у нас была проверка. Дважды поднимали ночью, называли фамилию, надо было говорить имя и отчество. Каждое утро во время проверки нам в камеру заливали хлорочку - дезинфицировали комнатку, ещё разбрасывали по полу вещи. Сотрудники говорили, что делают это всё, чтобы нам больше не хотелось сюда возвращаться. Но, как мне кажется, ЦИП, ИВС, тюрьма - это вообще не те места, куда хочется вернуться. Кому нравится ограничение свободы? Намного лучше, когда ты можешь гулять по улицам, дышать свежим воздухом, наблюдать за солнышком, когда хочется.

"Орали и требовали, чтобы я не улыбалась"

Еврорадио: Сколько раз за всё время вас выводили на прогулку?

Юлия Михайлова: Чтобы выйти погулять, мне пришлось отвечать на камеру на вопросы вроде "Чего вы сюда попали?", "Как условия в ЦИП?", "Будете ли ещё попадать?". Такие условия. Зная, что со мной сидят девушки, которые больше 20 суток не видели солнца, а ещё те, что только приехали и, возможно, тоже нескоро его увидят, я согласилась. Кстати, с нами ещё сидели мама Сергея Миронова ("Хлопотное дельце") и экскурсовод Наташа Петухова. Мне так захотелось, чтобы они подышали свежим воздухом, я ответила на вопросы, и мы сходили на улицу. Очень приятно было увидеть солнышко в первый раз за 25 суток.

Кстати, в РУВД меня тоже снимали на видео. Сначала - женщина. На все вопросы я отвечала, что пользуюсь конституционной статьёй, которая позволяет мне не свидетельствовать против себя. Прошло какое-то время, пришли двое мужчин (кажется, что они не сотрудники РУВД, но могу ошибаться) и решили переснять видео. Они вели себя агрессивно: орали и требовали, чтобы я, отвечая на вопросы, не улыбалась. Меня удивило, что для них это было важно. Я ответила, что не могу не улыбаться - возможно, что-то нервное.

Еврорадио: С какими мыслями вы вышли на свободу?

Юлия Михайлова: Методы пыток, которые применяют к нам силовики, на самом деле не могут остановить уважающего себя человека. Мне кажется, наоборот: после суток человек ещё больше будет отстаивать свои позиции и бороться за то, чтобы люди, которые пытают, тоже ответили за свои действия.