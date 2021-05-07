Tallink предложит клиентам круизы в никуда

Tallink предложит в летний сезон поездку "в никуда вблизи Таллинна" на финском рынке - лайнер Silja Serenade отправится по маршруту Хельсинки - Таллинн, но не остановится в эстонской столице, объявил концерн.
Ожидается, что паром Silja Serenade в Таллинн будут ходить с 4 по 22 июня, а потом его заменит паром Silja Europa. Специальные круизы доставят пассажиров из Хельсинки в Мариехамн на Аландских островах. На этом маршруте есть остановка в Таллинне.
Из-за ограничений на поездки между Эстонией и Финляндией Tallink первоначально будет предлагать эти круизы только финским клиентам без возможности высадки в Таллинне. Если ограничения будут сняты, круизы на Аландские острова также будут доступны для клиентов из Эстонии.