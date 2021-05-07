Tallink предложит клиентам круизы в никуда

Tallink предложит в летний сезон поездку "в никуда вблизи Таллинна" на финском рынке - лайнер Silja Serenade отправится по маршруту Хельсинки - Таллинн, но не остановится в эстонской столице, объявил концерн.

Ожидается, что паром Silja Serenade в Таллинн будут ходить с 4 по 22 июня, а потом его заменит паром Silja Europa. Специальные круизы доставят пассажиров из Хельсинки в Мариехамн на Аландских островах. На этом маршруте есть остановка в Таллинне.