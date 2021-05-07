Пт, 7.05.2021
Такую ненависть, которую мы видели после инцидента в Тукумсе, я сам, кто видел много всего, последний раз видел в 2006 году, когда в Риге происходил второй прайд и в участников прайда кидали говном. Каспар Залитис, член правления общества Mozaīka
Каспар Залитис, член правления общества Mozaīka

Tallink предложит клиентам круизы в никуда

ФОТО: Ieva Leiniša / LETA

Tallink Grupp в Финляндии и Швеции начал продажу специальных круизов на летний сезон. В июне и июле клиенты смогут покупать билеты как на внутренние маршруты (между портами одной страны), так и на "круиз в никуда", сообщает Postimees.

Tallink предложит в летний сезон поездку "в никуда вблизи Таллинна" на финском рынке - лайнер Silja Serenade отправится по маршруту Хельсинки - Таллинн, но не остановится в эстонской столице, объявил концерн.

Ожидается, что паром Silja Serenade в Таллинн будут ходить с 4 по 22 июня, а потом его заменит паром Silja Europa. Специальные круизы доставят пассажиров из Хельсинки в Мариехамн на Аландских островах. На этом маршруте есть остановка в Таллинне.

Из-за ограничений на поездки между Эстонией и Финляндией Tallink первоначально будет предлагать эти круизы только финским клиентам без возможности высадки в Таллинне. Если ограничения будут сняты, круизы на Аландские острова также будут доступны для клиентов из Эстонии.

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