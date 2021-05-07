NEPLP возбудил дело о нарушении в отношении передачи "Запрещенный прием"

NEPLP указывает, что, производя и сравнивая лабораторные измерения антител, создатели передачи могли нарушить Закон об общественных электронных средствах массовой информации и управлении ими.

В частности, административный процесс был возбужден за нарушение правил создания передачи - несоблюдение должной точности и нейтральности в передаче. 1

NEPLP сообщил, что до начала процесса административного правонарушения Совет запросил мнения компетентных органов и нескольких независимых экспертов по содержанию программы, которые будут проанализированы, оценены и приняты во внимание в ходе рассмотрения дела об административном правонарушении.

Совет подчеркнул, что во время рассмотрения дела об административном нарушении NEPLP будет решать, имело ли место нарушение в программе.

Как сообщалось, LTV не считает, что информация, изложенная в передаче "Запрещенный прием" об эффективности вакцины AstraZeneca, должна быть изъята, а также СМИ никоим образом не накажут команду передачи.