Пт, 7.05.2021
Такую ненависть, которую мы видели после инцидента в Тукумсе, я сам, кто видел много всего, последний раз видел в 2006 году, когда в Риге происходил второй прайд и в участников прайда кидали говном. Каспар Залитис, член правления общества Mozaīka
Каспар Залитис, член правления общества Mozaīka

NEPLP возбудил дело о нарушении в отношении передачи "Запрещенный прием"

ФОТО: Sintija Zandersone/LETA

В пятницу, 7 мая, Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) возбудил дело об административном правонарушении в отношении выпуска передачи Латвийского телевидения (LTV) "Запрещенный прием" от 29 марта, в котором журналисты освещали собственное исследование образования антител к вакцинам Pfizer и AstraZeneca, сообщил NEPLP.

NEPLP указывает, что, производя и сравнивая лабораторные измерения антител, создатели передачи могли нарушить Закон об общественных электронных средствах массовой информации и управлении ими.

В частности, административный процесс был возбужден за нарушение правил создания передачи - несоблюдение должной точности и нейтральности в передаче.

NEPLP сообщил, что до начала процесса административного правонарушения Совет запросил мнения компетентных органов и нескольких независимых экспертов по содержанию программы, которые будут проанализированы, оценены и приняты во внимание в ходе рассмотрения дела об административном правонарушении.

Совет подчеркнул, что во время рассмотрения дела об административном нарушении NEPLP будет решать, имело ли место нарушение в программе.

Как сообщалось, LTV не считает, что информация, изложенная в передаче "Запрещенный прием" об эффективности вакцины AstraZeneca, должна быть изъята, а также СМИ никоим образом не накажут команду передачи.

LTV также считает, что тема передачи не исчерпана и вызвала серьезную дискуссию о науке и медицинской журналистике, однако в то же время телевидение приносит извинения тем зрителям, которые сочли информацию в программе вводящей в заблуждение. Вот почему рекомендуется продолжить обсуждение темы с более широким кругом научных и журналистских профессионалов, рассматривая экспериментальные подходы и темы, изложенные в программе, которые так важны для здоровья населения.

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