Вс, 9.05.2021
Рост заболеваемости вызывает большую обеспокоенность по поводу того, что может повториться ситуация декабря-января, когда в больницах находилось более 1200 пациентов с Covid-19. Лиене Ципуле, руководитель NMPD
Лиене Ципуле, руководитель NMPD

В Германии вступили в силу облегчения ограничений для привитых и переболевших

Берлин, Германия. Иллюстративное фото ФОТО: CHINE NOUVELLE/SIPA/2104251115

В Германии в воскресенье вступили в силу облегчения ограничений для тех жителей, которые завершили вакцинацию от коронавируса, а также для тех, кто переболел Covid-19.

Они больше не должны соблюдать комендантский час и ограничения социальных контактов.

Полностью вакцинированным и переболевшим также не нужно предоставлять подтверждение негативного теста на Covid-19, чтобы получить услуги парикмахера или другие услуги.

После возвращения в Германию из-за границы им не нужно сидеть на карантине, за исключением случаев, когда они возвращаются из стран, в которых распространены считаемые особо опасными мутации вируса.

Однако в помещениях в общественных местах и в общественном транспорте им по-прежнему нужно носить маски и соблюдать социальное дистанцирование.

В Германии, где проживают более 80 миллионов жителей, курс вакцинации полностью завершили примерно семь миллионов человек.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, 14-дневный кумулятивный уровень заболеваемости в Германии составляет 327 человек на 100 000 жителей.

НАВЕРХ
Back