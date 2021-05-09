В Германии вступили в силу облегчения ограничений для привитых и переболевших
В Германии в воскресенье вступили в силу облегчения ограничений для тех жителей, которые завершили вакцинацию от коронавируса, а также для тех, кто переболел Covid-19.
В Германии в воскресенье вступили в силу облегчения ограничений для тех жителей, которые завершили вакцинацию от коронавируса, а также для тех, кто переболел Covid-19.
Они больше не должны соблюдать комендантский час и ограничения социальных контактов.
Полностью вакцинированным и переболевшим также не нужно предоставлять подтверждение негативного теста на Covid-19, чтобы получить услуги парикмахера или другие услуги.
После возвращения в Германию из-за границы им не нужно сидеть на карантине, за исключением случаев, когда они возвращаются из стран, в которых распространены считаемые особо опасными мутации вируса.
Однако в помещениях в общественных местах и в общественном транспорте им по-прежнему нужно носить маски и соблюдать социальное дистанцирование.
В Германии, где проживают более 80 миллионов жителей, курс вакцинации полностью завершили примерно семь миллионов человек.
По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, 14-дневный кумулятивный уровень заболеваемости в Германии составляет 327 человек на 100 000 жителей.