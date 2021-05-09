В Германии вступили в силу облегчения ограничений для привитых и переболевших

Они больше не должны соблюдать комендантский час и ограничения социальных контактов.

Полностью вакцинированным и переболевшим также не нужно предоставлять подтверждение негативного теста на Covid-19, чтобы получить услуги парикмахера или другие услуги.

После возвращения в Германию из-за границы им не нужно сидеть на карантине, за исключением случаев, когда они возвращаются из стран, в которых распространены считаемые особо опасными мутации вируса.

Однако в помещениях в общественных местах и в общественном транспорте им по-прежнему нужно носить маски и соблюдать социальное дистанцирование.

В Германии, где проживают более 80 миллионов жителей, курс вакцинации полностью завершили примерно семь миллионов человек.