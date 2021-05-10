Пн, 10.05.2021
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Эгил Левитс, президент Латвии

Предотвращена попытка хищения акций Olainfarm

Фармацевтическая компания Olainfarm ФОТО: Lita Krone / LETA

Благодаря оперативной работе Государственной полиции удалось предотвратить попытку хищения акций фармацевтического предприятия AS Olainfarm, принадлежащих компании Olmafarm, сообщил агентству LЕТА член правления Olmafarm Петерис Рубенис.

В интересах следствия никакой дополнительной информации на данный момент не предоставляется.

Как агентство LЕТА сообщало ранее, споры между наследниками Валерия Малыгина по поводу контроля над компаниями "Olainfarm" и "Olmafarm" длятся уже несколько лет. 26 апреля этого года предприятие "Olmafarm" в связи с потерей доверия уволило Милану Белевичу с должности члена правления, назначив двух членов правления - Петериса Рубениса и Яниса Киршблатса.

Рубенис сообщил, что решение об отзыве Белевичи поддержали все три сонаследницы предприятия. Кроме того, все сонаследницы "Olmafarm" согласились с тем, чтобы Кристине Бруновска стала их уполномоченным представителем.

Оборот группы Olainfarm в прошлом году составил 122,157 млн евро, что на 11% меньше, чем в 2019 году, а прибыль группы снизилась в 2,3 раза и составила 9,478 млн евро.

Olainfarm производит готовые лекарственные формы, фармацевтические препараты и пищевые добавки, а также химические вещества и активные фармацевтические ингредиенты. Крупнейшим акционером Olainfarm является предприятие Olmafarm (42,56%), который в равных долях принадлежит наследникам Валерия Малыгина - Ирине Малыгиной, Анне Эмилии Малыгиной и Нике Савельевой. Акции Olainfarm включены в официальный список Nasdaq Riga.

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