Предотвращена попытка хищения акций Olainfarm

В интересах следствия никакой дополнительной информации на данный момент не предоставляется.

Как агентство LЕТА сообщало ранее, споры между наследниками Валерия Малыгина по поводу контроля над компаниями "Olainfarm" и "Olmafarm" длятся уже несколько лет. 26 апреля этого года предприятие "Olmafarm" в связи с потерей доверия уволило Милану Белевичу с должности члена правления, назначив двух членов правления - Петериса Рубениса и Яниса Киршблатса.

Рубенис сообщил, что решение об отзыве Белевичи поддержали все три сонаследницы предприятия. Кроме того, все сонаследницы "Olmafarm" согласились с тем, чтобы Кристине Бруновска стала их уполномоченным представителем.

Оборот группы Olainfarm в прошлом году составил 122,157 млн евро, что на 11% меньше, чем в 2019 году, а прибыль группы снизилась в 2,3 раза и составила 9,478 млн евро.