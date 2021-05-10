Jysk обратился в Конституционный суд с требованием снять запрет на работу крупных торговых центров

По мнению Jysk, ограничения не соответствуют Конституции, нарушают принцип равенства и права собственности Jysk.

Компания считает, что Кабмин не нашел справедливого баланса между законными интересами Jysk и общества. По этой причине в Конституционный суд обратились с просьбой объявить норму Правил Кабинета Министров "Меры эпидемиологической безопасности по ограничению распространения инфекции Covid-19" об ограничениях на работу торговых центров с числом арендаторов не менее пяти и площадью более 7000 квадратных метров, противоречащей Конституции.

"Уменьшение возможности для жителей Латвии делать покупки в торговых точках, до которых они в основном добираются на личных автомобилях, увеличивает концентрацию людей в открытых торговых точках. Кроме того, магазины JYSK могут пускать поток покупателей через отдельные входные двери", - сказала Эдите Скрастиня, член правления SIA Jysk Linnen’n Furniture.

Жалоба Jysk привлекает внимание к тому факту, что существуют альтернативные средства, которые одинаково эффективны для достижения цели, заявленной в обосновании ограничений латвийским правительством, - предотвращать поток людей в общественных местах без объективного и прямого воздействия на загруженность общественного транспорта, одновременно с этим до самого минимума не ограничивать право торговцев на работу, тщательно соблюдая все ограничения.