Jysk обратился в Конституционный суд с требованием снять запрет на работу крупных торговых центров

По мнению Jysk, ограничения не соответствуют Конституции, нарушают принцип равенства и права собственности Jysk.
Компания считает, что Кабмин не нашел справедливого баланса между законными интересами Jysk и общества. По этой причине в Конституционный суд обратились с просьбой объявить норму Правил Кабинета Министров "Меры эпидемиологической безопасности по ограничению распространения инфекции Covid-19" об ограничениях на работу торговых центров с числом арендаторов не менее пяти и площадью более 7000 квадратных метров, противоречащей Конституции.
"Уменьшение возможности для жителей Латвии делать покупки в торговых точках, до которых они в основном добираются на личных автомобилях, увеличивает концентрацию людей в открытых торговых точках. Кроме того, магазины JYSK могут пускать поток покупателей через отдельные входные двери", - сказала Эдите Скрастиня, член правления SIA Jysk Linnen’n Furniture.
Жалоба Jysk привлекает внимание к тому факту, что существуют альтернативные средства, которые одинаково эффективны для достижения цели, заявленной в обосновании ограничений латвийским правительством, - предотвращать поток людей в общественных местах без объективного и прямого воздействия на загруженность общественного транспорта, одновременно с этим до самого минимума не ограничивать право торговцев на работу, тщательно соблюдая все ограничения.
Скрастиня подчеркнула, что введение концепции безопасной торговли позволяет работать всем торговым компаниям. "Тот факт, что за стенами магазина Jysk находится торговый центр, не является достаточно отличительной чертой, чтобы оправдать радикально иное отношение к JYSK и его конкурентам. Мы обратились в Совет по конкуренции и Министерство экономики с просьбой предотвратить несправедливость", - сообщила Скрастиня.