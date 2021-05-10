Видео ⟩ В одной из крупнейших коронабольниц Латвии осталось всего пять свободных мест

В Латвийском центре инфектологии, где для пациентов с Covid-19 выделено 100 коек, занято 95. Один пациент переведен в другую больницу, а другой доставлен в Ригу из районной больницы. Кислородная маска - почти у каждого.

Людмила Иванченко, заведующая 10-м отделением Латвийского центра инфектологии, рассказала, что кислородные баллоны предназначены для тех, кого берут на рентген, сонографию, но кислород есть у каждой койки.

Из всех 95 пациентов 72 кислородозависимы. По всей больнице пять свободных мест. Отделения переполнены.

"У нас есть среднетяжелые и тяжелые, реанимация тоже полная, а двух мы перевели. Поступают новые, кислородозависимые. Они заразились от детей, которые переболели вообще бессимптомно. Нет, у нас ковид не закончился!" - говорит Иванченко.

По словам главного врача Центра инфектологии Байбы Розентале, возможно, обманчивое впечатление об улучшении ситуации вызвано тем, что у многих пациентов болезнь протекает легко. Это около 40% заболевших.