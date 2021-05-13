Торговые центры поддержали предложение разрешить работу магазинам с хорошим качеством воздуха

Как показывают измерения CO2 в торговых центрах, качество воздуха в торговых центрах намного лучше, и торговые центры считаются эпидемиологически гораздо более безопасной средой, чем, например, небольшие магазины, в которых нет механической вентиляции, но которым разрешено работать.

Измерения, проведенные исследователями лаборатории гигиены и профессиональных заболеваний RSU с 15 по 20 апреля этого года, подтверждают, что уровень углекислого газа (СО2) в торговых центрах составляет от 395 до 690 частей на миллион - чем ниже уровень СО2, тем выше качество воздуха.

Эти данные подтверждают эпидемиологически безопасную среду в торговых центрах, поэтому их представители поощряют принятие обоснованных решений и открытие всех точек продаж. Отметим, что этот вопрос также обсуждался на заседании OVG 29 апреля этого года, на котором присутствующие эпидемиологи не возразили против результатов измерений.

Ранее сообщалось: чтобы привлечь внимание к влиянию профессионально спроектированных систем вентиляции на уровень углекислого газа (CO2) в торговых центрах, пяти их представителей - Alfa, Domina Shopping, Galleria Rīga, Galerija Centrs и Origo - в сотрудничестве с исследователями из Рижского университета им. Страдиня (RSU) провели измерения уровня CO2 в различных местах этих торговых центров, в том числе в продуктовых и других магазинах, чья работа не запрещена, и в которых собираются покупатели.

"Текущие ограничения в секторе розничной торговли создают ситуацию, которая не только искажает конкуренцию, но и увеличивает присутствие покупателей в открытых магазинах, поскольку они концентрируют всех покупателей, включая тех, кто пошел бы в крупные торговые центры. Измерения, проведенные исследователями, показали, что торговые центры, в отличие от многих небольших магазинов, которым в настоящее время разрешено работать, имеют очень хорошее качество воздуха - средний уровень CO2 составляет 475 частей на миллион. Для сравнения - в активно работающем магазине секонд-хенд в центре Риги, где каждый день в узких помещениях собирается большое количество покупателей, уровень СО2 достигает уровня в 989 частиц, что свидетельствует о повышенном риске заражения Covid-19.

Мы считаем, что подобная ситуация должна быть устранена, позволив, наконец, функционировать наиболее эпидемиологически безопасным местам торговли и начав путь к оздоровлению экономики",