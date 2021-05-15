Международное рейтинговое агентство: у Латвии - высокий кредитный рейтинг и стабильный прогноз

Moody's сохранило кредитный рейтинг Латвии на уровне A3 из-за относительной устойчивости латвийской экономики к потрясениям, вызванным пандемией Covid-19, и сильного потенциала экономического роста, умеренного роста и устойчивости государственного долга, а также значительного прогресса в борьбе с отмыванием денег.

По мнению министра финансов Яниса Рейрса, "устойчивость экономики Латвии к потрясениям, вызванным глобальной пандемией, и фискальная устойчивость" получили оценку на международном уровне. По его словам, высокий кредитный рейтинг государства является важным фактором для поддержания доверия инвесторов, чтобы способствовать более быстрому восстановлению экономического роста после окончания пандемии.

Повлияла ли пандемия?

С точки зрения Moody's, пандемия Covid-19 не оказала длительного негативного воздействия на потенциал экономического роста Латвии. Несмотря на значительный рост государственного долга с конца 2019 года, его уровень по-прежнему считается умеренным и ниже среднего уровня государственного долга в странах с аналогичным рейтингом.

В то же время расходы на обслуживание государственного долга находятся на очень низком уровне, что подтверждает способность Латвии привлекать ресурсы на финансовых рынках на выгодных условиях. Например, выпуск десятилетних еврооблигаций на международных финансовых рынках в марте этого года привлек финансирование в размере 1,25 млрд евро с доходностью 0,105% и ставкой купона 0,000%.

Прогноз

Согласно прогнозам Moody's, несмотря на замедление темпов экономического роста Латвии в прошлом году и в первом квартале этого года, в 2021 году ожидается общий экономический рост на 3,1%. Хотя в начале года темп вакцинации от Covid-19 в Латвии был медленнее, чем в других странах ЕС, сейчас он увеличился, и Moody's считает, что во втором полугодии следует ожидать смягчения антиковидных ограничений.