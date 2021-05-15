Сб, 15.05.2021
Правительство продолжит финансово поддерживать полностью закрытые из-за Covid-19 секторы экономики столько, сколько будут действовать ограничения. Кришьянис Кариньш, премьер-министр
Кришьянис Кариньш, премьер-министр

За сутки выявлено 544 новых случая Covid-19, доля положительных тестов - 3,7%
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Тестирование на коронавирус ФОТО: Urmas Luik

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 544 новых случая Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Умерли 9 человек с коронавирусом в возрасте от 70 до 99 лет:​

  • три человека - в возрасте от 70 до 79 лет;
  • пять человек - в возрасте от 80 до 89 лет;
  • один человек - в возрасте от 90 до 99 лет.

За время пандемии в Латвии скончались 2257 больных Covid-19.

За последние сутки проведено 14 560 тестов на Covid-19.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 человек снизился с 445,4 случая в четверг до 431,3 в пятницу. Всего в Латвии за все время пандемии Covid-19 заразились 127 597 человек.

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