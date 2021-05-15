За сутки выявлено 544 новых случая Covid-19, доля положительных тестов - 3,7%

Умерли 9 человек с коронавирусом в возрасте от 70 до 99 лет:​

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 человек снизился с 445,4 случая в четверг до 431,3 в пятницу. Всего в Латвии за все время пандемии Covid-19 заразились 127 597 человек.