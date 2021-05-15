"Мы не были готовы к этому, но жизнь заставила": как пандемия Covid-19 повлияла на работу Latvijas pasts?

По его словам, поток транзитных грузов полностью остановился в феврале прошлого года, когда в Латвии еще никто и не думал о влиянии Covid-19.

"Эта ситуация вынудила нас трансформировать и реорганизовать все цепочки поставок и сортировку. Теоретически мы не были готовы к этому в такие короткие сроки, но жизнь заставила", - сказал Вилцанс.

В то время Latvijas pasts готовилось к открытию новой автоматической сортировочной линии, и пандемия повлияла и на этот процесс, препятствуя доставке деталей, необходимых для линии. Иностранным специалистам пришлось уволиться, чтобы с началом пандемии вернуться на родину.

"Мы готовились к запуску оборудования, которое значительно упростило бы работу в начале пандемии, но нам не хватало времени. Автоматическая сортировка значительно сокращает контакты между работниками и потребность в дополнительной рабочей силе. Нам этого не хватало, чтобы войти в кризис максимально сильными", - сказал Вилцанс.

С началом пандемии в Латвии у Latvijas pasts возникли локальные проблемы - реорганизация работы, дезинфекция, маски, меры безопасности в почтовых отделениях.

"Если мне нужно оценить период пандемии в целом, то прошлой весной беспокойство, стресс и неведение были на самом высоком уровне, все было связано с новой реальностью. Летом эпидемиологическая ситуация нормализовалась, но осенью снова ухудшилось ", - сказал руководитель компании.

Вилцанс выразил удовлетворение тем, что, несмотря на сложную ситуацию, деятельность Latvijas pasts не прекращалась, оказание услуг не приостанавливалось.

На начальном этапе пандемии, в конце марта-апреле, были работники, которые спрашивали: "Как долго мы будем работать, не лучше ли нам закрыться?" Никто не знал, насколько серьезна ситуация, при том что среди сотрудников Latvijas pasts сравнительно много пожилых людей, подверженных риску, и работники находятся в очень тесном контакте с людьми.

Во время пандемии компания закрыла только небольшие почтовые отделения, где до Covid-19 почтальоны предоставляли услуги в течение одного часа в день в помещениях самоуправлений. Почта была вынуждена прекратить эти услуги, так как муниципальные учреждения закрылись для посетителей. В большинстве этих отделений обслуживание на месте так и не восстановлено, но почтальон оказывает услугу по месту жительства клиента по запросу.

"В целом Covid-19 заставил нас ускорить различные процессы, думать более инновационно - как предоставлять услуги более эффективно, быстрее и с меньшим количеством контактов", - сказал Вилцанс.