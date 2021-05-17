Latvijas dzelzceļš грозит иск на десятки миллионов евро

Однако перед этим необходимо дождаться, когда Административный окружной суд рассмотрит апелляцию LDz Cargo - дочернего предприятия LDz - на решение KP. Это слушание назначено на август.

Председатель правления Baltijas ekspresis Марис Бремзе подтвердил передаче - даже если в суде окажется, что решение KP было справедливым, Baltijas Ekspresis подаст новый иск с требованием к государственной железнодорожной компании возместить убытки, понесенные частной компанией в результате недобросовестной практики, начиная с 2007 года. Точные суммы Бремзе не назвал, но предположил, что они будут очень значительными.

Министр сообщения Талис Линкайтс (НКП) признал в передаче, что на встречах с правлением и советом LDz уже обсуждалось, как защитить компанию от потенциальных претензий и какова возможная стратегия при вероятном судебном разбирательстве.

На вопрос, где LDz возьмет деньги в случае отрицательного результата, министр ответил, что об этом рассуждать еще рано. 2

В Nekā personīga отметили, что прошлый год после резкого падения грузооборота был для LDz очень тяжелым, поэтому в ближайшее время компания планирует обратиться в Министерство сообщения с просьбой о 9,5 миллиона евро для обеспечения финансовой стабильности. Это часть денег, которые были запланированы на железную дорогу в 2020 году.

Судебный процесс LDz Cargo против председателя правления Baltijas ekspresis

Между тем продолжается и судебный процесс LDz Cargo против Бремзе, который когда-то работал в совете госкомпании. Хотя в 2016 году Бремзе ушел с должности в руководстве LDz Cargo, заключив "неконкурентное соглашение" и получив за это 100 000 евро, через несколько месяцев он начал работать в железнодорожной грузовой компании Baltijas ekspresis, где должность председателя совета занимает швейцарский адвокат Рудольф Мерони. Он же - истинный бенефициар компании.

Согласно архиву LETA, летом 2019 года суд Латгальского предместья города Риги, частично удовлетворив иск LDz Cargo, постановил взыскать с Бремзе в пользу государственной компании 57 256 евро в качестве компенсации за нарушение ограничения конкуренции, а также 8 807 евро в качестве пени и судебные издержки в размере 3451 евро. Таким образом, всего с Бремзе было решено взыскать 69 545 евро.