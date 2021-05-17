Пн, 17.05.2021
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Арманд Рукс, глава Госполиции

За сутки выявлено 147 новых случаев Covid-19, доля положительных тестов - 3,6%

Иллюстративное фото ФОТО: Edijs Pālens/LETA

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 147 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Умерли 3 человека с коронавирусом в возрасте от 60 до 99 лет:

  • один человек в возрасте от 60 до 69 лет,
  • один человек в возрасте от 70 до 79 лет,
  • один человек в возрасте от 90 до 99 лет.

За последние сутки проведено 4112 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 3,6%.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 человек упал с  431,3 случая до 428,4.

Всего в Латвии за все время пандемии Covid-19 заразились 128 125 человек.

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