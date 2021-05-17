За сутки выявлено 147 новых случаев Covid-19, доля положительных тестов - 3,6%

Умерли 3 человека с коронавирусом в возрасте от 60 до 99 лет:

один человек в возрасте от 60 до 69 лет,

один человек в возрасте от 70 до 79 лет,

один человек в возрасте от 90 до 99 лет.

За последние сутки проведено 4112 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 3,6%.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 человек упал с 431,3 случая до 428,4.