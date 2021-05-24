Почему мужчины предпочитают разыгрывать театр, а не посещать его?

В Латвии театр посещают 39% женщин и 27% мужчин, но доля мужчин-режиссеров в Латвии значительно выше, чем доля зрителей-женщин по сравнению со зрителями-мужчинами. Если учесть, что в Латвии около 50 профессиональных театральных режиссеров, то 25% из них - женщины, а 75% - мужчины.

Несложно понять, почему среди режиссеров больше мужчин - профессия режиссера, хотя и относится к миру искусства, все же требует «ясности, простоты и страсти», если использовать театральную формулу известного латвийского режиссера Эдуарда Смильгиса. Другими словами, режиссер - это профессия, которая требует умения быстро принимать решения, слушать других, но при этом оставаться лидером. Латвийские режиссеры-женщины также неоднократно заявляли, что режиссер – это «мужская профессия». В актерской профессии исторически доминировали мужчины (в Древней Греции, которая считается колыбелью современного театра, и женские, и мужские роли исполнялись актерами мужского пола), но сегодня конкуренция между женщинами-актрисами на одно штатное место в театре намного выше.

Но почему такой небольшой процент латвийских мужчин посещает театр? Кроме того, учтем, что часть из этих 27%, скорее всего, сопровождает своих жен. Стереотипно, у мужчин доминирует рациональное, логическое левое полушарие мозга, поэтому можно предположить, что мужчины считают театр (и искусство в целом) слишком эмоциональным - это не для стереотипного «настоящего мужчины». Драматургия - это основа театра, которая отличается от прозы определенной серией конфликтов и действий, направленных на создание катарсиса или сопереживания у зрителя. Скорее всего, мужчины предпочитают держать свои эмоции при себе и не хотят позволять искусству манипулировать собой.

Актриса театра Дайле Лелде Дреймане из своего опыта говорит: «В некотором стереотипном смысле, да, женщины больше интересуются театром, концертами, художественными пространствами. Стереотипно и с улыбкой на эти мероприятия можно (и даже нужно) принарядиться, поэтому женщинам они нравятся больше. Мужчины же любят спорт, и эта тема занимает у них много времени. Что касается полового неравенства на примере режиссерской профессии, надо согласиться, что женщин-режиссеров меньше, но это уже отдельная история о том, какие стереотипы преобладают в отношении режиссуры и женщин, и как это влияет на данную ситуацию».

Возможно, именно способность театра «выбивать» наш эмоциональный мир из равновесия - вот настоящая причина, по которой мужчинам нравится устраивать его самим, но не слишком нравится это испытывать. Однако забота о своей эмоциональной стороне требует, чтобы время от времени тщательно встряхивать свой мир посредством сильного художественного опыта! Искусство не принадлежит одному конкретному полу, оно для всех, позволяя нам стать более чувствительными, понимающими, творческими и любящими личностями.