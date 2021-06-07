Несмотря на это, многие мужчины по-прежнему стремятся к нереальным целям и впадают в депрессию, когда остаются с пустым кошельком. В основе этого лежит идея о том, что каждый должен делать что-то великое, а точнее - преодолеть уровень обычного человека. Вместо того, чтобы смотреть на успех как на бесконечную гоночную трассу, его следует рассматривать как способ измерить мелочи жизни: успех в повседневной жизни, небольшие проекты и планы. Это следует рассматривать как показатель роста, а не как самоцель.

Но даже сегодня мы все еще видим, как многие мужчины борются с отношениями между мужественностью и успехом.

Когда мы спросили у мужчин, опрошенных* в рамках опроса Dove Latvia: «Делает ли Вас достаток лучшим мужчиной?», 18,4% респондентов ответили утвердительно, а 61,8% считают, что это дает им инструменты, чтобы стать лучше.

Когда дело доходит до успеха, идее богатства часто отводится центральная роль, но богатство - это не то, чего можно достичь, потому что четко не определено, что это такое. Более позитивный способ взглянуть на это: «Мне нужно x, чтобы сделать y», и, если Вы можете получить x, то можете добиться успеха y, или же, приводя пример из реальной жизни, мне нужно 5000 евро, чтобы заменить крышу семейного дома». Эта задача выполнима и достижима, потому что ясно, что именно мне нужно для достижения успеха и что это значит (заменить крышу). Но недостижимым вариантом будет «Мне нужны деньги, чтобы жить хорошо», потому что я не знаю, сколько денег (будь то 5000 или 5 миллионов евро?) мне нужно, или что именно означает жить хорошо, потому что я могу сделать одну вещь, которая делает мою жизнь лучше, но это только часть, поэтому я не смог «жить хорошо». Подчеркивание такого успеха небольшими порциями делает его достижимым и способствует общему благополучию.

Как отметила коуч Санда Краста: «Все равно всем не угодишь, никогда всем не будет хорошо. Делайте хорошо себе». Если ключом к успеху является статус в глазах других людей, то он никогда не будет достигнут. Сам человек – мера всего, поэтому мы должны найти способ обрести гармонию со своей сущностью, чтобы жизнь стоила того, чтобы ее проживать.

В заключение нужно более позитивно смотреть на рост через призму достижимых целей, потому что они не вызывают чувства депрессии, которое может возникнуть из-за невозможности достичь слишком больших целей. Это путь о заботе о Вашем благополучии.

Забота делает мужчину сильнее. За 60-летнюю историю мы стали свидетелями проявления мужественности. Кампании и продукты Dove Men+Care прославляют современную мужественность и демонстрируют, что настоящая сила требует заботы.