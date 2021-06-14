Мужчины интересуются только спортом

Уже в греческой и других древних культурах участие мужчин в спортивных мероприятиях можно было наблюдать, дабы показать, на что способно его тело, и на что способен настоящий мужчина. Как сегодня связаны мужчины и спорт? С одной стороны, «спортивная среда может усугубить нездоровое отношение и поведение по отношению к женщинам и другим мужчинам», потому что для победы нужно обыграть кого-то другого. Это создает особый способ установления отношений с окружающим миром, что приводит к спортивному настрою в тех местах, где этот настрой не должен проявляться, например, в отношениях. Это создает психологический стресс, потому что «доказательство мужественности в спорте означает для атлета демонстрацию своего тела через победы». Этот цикл требует соответствующей агрессии - даже от самых успешных спортсменов ждут, что они будут защищать свои титулы и ждать новых соперников». Это означает всегда остерегаться других людей и видеть в них противников.

У спорта тоже много положительных сторон - это физическая подготовка, улучшающая самочувствие и здоровье. Тело - это проект, и мы улучшаем его различными способами, чтобы стать лучше. Самосовершенствование необходимо, но важно, как мы это делаем, потому что не только тело, но и ум нужно тренировать.

Многие мужчины по-прежнему считают, что спорт - единственный способ доказать, что Вы мужчина, поскольку более половины (51%) мужчин, опрошенных Dove Latvia*, считают, что интерес к спорту более мужественный, чем интерес к культуре.

Культура, как и спорт - это способ самовыражения мужчин, и динамика, которую он проявляет, часто более ориентирована на заботу, поскольку культура, такая как театр, требует тщательного и гармоничного расположения элементов.

То, как мы думаем о культуре, изменилось за последние годы, но по-прежнему наблюдается фиксация на спорте как на способе определения мужественности. Когда мужчина смотрит футбольный матч, что-то в нем просыпается, потому что он так воспитан, но это не значит, что театральная постановка не может сделать то же самое. Это не просто интерес к спорту, это интерес к миру в целом, разница только в том, как мы смотрим на себя. Если соревнование - девиз Вашей жизни, то спорт - хорошее времяпрепровождение, но в то же время культура - хорошая альтернатива. Суть в том, что никакая деятельность (или набор действий) не должна определять мужественность. Только мы, заботясь о собственном благополучии, можем найти свое место и действия, благодаря которым мы чувствуем, что значит быть мужчиной. По словам актрисы театра Дайле Лелды Дреймане: «Я считаю, что спорт очень важен в жизни каждого мужчины. Я считаю, что каждый человек, а значит, и каждый мужчина должен заниматься спортом. И делать это нужно не только для приобретения мускулистого и крепкого тела, но и во имя крепкого здоровья и душевного благополучия».

Забота делает мужчину сильнее. За 60-летнюю историю мы стали свидетелями проявления мужественности. Кампании и продукты Dove Men+Care прославляют современную мужественность и демонстрируют, что настоящая сила требует заботы.