airBaltic уволила многих работников, а теперь зовет нескольких обратно - но только с вакцинацией

Исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс (Martin Gauss) отмечает: "Более года назад мы были вынуждены принять тяжелые решения, в том числе об увольнении многих наших работников. Мы оказывали им различную поддержку. Сегодня мы гордимся тем, что можем вновь принимать сотрудников назад на работу. Мы уверены в своем будущем и знаем, что скоро вернемся на путь роста, что означает сотни новых возможностей высококвалифицированной работы".

Требования для новых сотрудников

"Все новые сотрудники, чьи рабочие обязанности связаны с постоянным контактом с другими людьми, во время пандемии должны быть вакцинированы. Мы получили пятизвездочную оценку введенных нами мер безопасности в связи с Covid-19, и уже к концу мая более 70% работников airBaltic получат свою первую вакцину от Covid-19", - добавляет Мартин Гаусс.

С весны 2020 года авиакомпания приняла назад на работу 73 сотрудника, в том числе 18 членов летных экипажей, которые возобновили работу на других должностях. С июня 20 членов летных экипажей возобновят работу в двух группах. Отбор проводился с учетом их мотивации, квалификации и предыдущего опыта.

В airBaltic в настоящее время работают 1100 специалистов почти из 30 стран с различным опытом и навыками в 16 различных департаментах. С 2007 года airBaltic в различных исследованиях национального масштаба и опросах неоднократно признавалась одним из лучших работодателей страны.

О компании

airBaltic (Air Baltic Corporation AS) - авиакомпаня, соединяющая Балтийский регион с более чем 70 пунктами назначения в Европе, СНГ и на Ближнем Востоке.

Акционерное общество airBaltic было основано в 1995 году. Главным акционером авиакомпании является Латвийское государство, которому принадлежат 96,14% акций. Ларсу Туэсену, через полностью принадлежащее ему SIA Aircraft Leasing 1, принадлежат около 3,86% акций.