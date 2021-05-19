Правительство разрешило работать магазинам с отдельным входом с улицы: как отреагировали торговые центры?

"Мы ценим, что правительство услышало "голос" торговых центров. Возможность открывать магазины с входом с улицы - первый серьезный шаг к тому, чтобы торговые центры снова работали", - сказала руководитель Galerija Centrs, Ивета Приедите.

Она также добавила, что Galerija Centrs разработал концепцию безопасных покупок или рекомендации для посетителей центра по безопасным покупкам, которые доступны на сайте торгового центра.

По решению правительства, в соответствии с эпидемиологическими требованиями, с 20 мая в Galerija Centrs возобновят три магазина - H&M, вход с улицы Валлю, Douglas со входом с улицы Аудею и Daniele Donati со входом с улицы Калею. "Мы также продолжим активно вести диалог с правительством и искать новые возможности в рамках закона", - подчеркнула Приедите.

Глава торгового центра Akropole Зане Кактиня сообщила агентству LETA, что в Akropole есть 14 магазинов, в которые можно попасть с улицы, как того требуют последние поправки к постановлению Кабинета министров.

"Я рада, что некоторые из наших арендаторов смогут возобновить свою работу в помещении после длительного перерыва", - сказала Кактиня. 1

Она также отметила, что 14 арендаторов, которым разрешат возобновить работу - это магазины одежды и обуви, пользующиеся большой популярностью у посетителей. "В настоящее время мы ведем переговоры с нашими арендаторами о возможности возобновления работы - список арендаторов будет обновляться", - сказала Кактиня.

Директор Domina Shopping Дина Бунце сообщила агентству LETA, что Domina довольна разрешением работать с арендаторами магазинов с отдельным входом. Это небольшой, но все же шаг вперед.

"В то же время этого все еще недостаточно, поскольку конкуренция в отрасли все еще жесткая. Большинство магазинов остаются закрытыми, а большинство людей по-прежнему не имеют доступа к товарам, которые они хотят купить на месте. Наша позиция не изменилась - мы настаиваем о полном открытии магазинов, соблюдая все эпидемиологические правила, в том числе - обеспечение свежего воздуха", - сказала Бунце. 1

Как уже сообщалось ранее, что во вторник, 18 мая, правительство поддержало поправки, предложенные Министерством экономики, которые предусматривают возобновление работы магазинов с отдельным входом с улице в крупных торговых центрах.