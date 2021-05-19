Ср, 19.05.2021
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Государственный суд Эстонии
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Начинается прием заявок по программе поддержки для организации культурных мероприятий

ФОТО: Publicitātes foto

С 19 мая организаторы, работающие в сфере искусства, развлечений и отдыха, могут подавать заявки для осуществления проектов по программе поддержки финансовой институции развития ALTUM. Общее финансирование программы составляет шесть миллионов евро, и претендовать на поддержку могут мероприятия, которые не могут состояться из-за Covid-19, а общие затраты на них составляют по крайней мере 15 000 евро.

Инструмент поддержки будет доступен зарегистрированным в Латвии, жизнеспособным предприятиям, которые занимаются организацией мероприятий в сфере искусства, развлечений и отдыха, общий оборот которых в 2019 году достигал 40 000 евро. Надо будет также доказать влияние Covid-19 на бизнес. Для получения поддержки предприятие не должно было испытывать финансовые трудности до 31 декабря 2019 года.

Новая программа государственной помощи для предприятий в сфере культуры является финансовым инструментом небывалого до сих пор формата. 60% от суммы будут займом, а 40% – грантом. Важно, что поддержка только в виде гранта будет невозможна, часть гранта может составлять до 40% от общей суммы помощи.

За новый инструмент поддержки ответственное учреждение будет Министерство культуры, а администрировать программу будет ALTUM.

Для информирования о возможностях и условиях программы ALTUM организует несколько информационных вебинаров, во время которых можно будет получить важную информацию о возможностях программы, критериях оценки и подаче заявки.

Подать заявку можно будет на портале обслуживания клиентов ALTUM www.mans.altum.lv.

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