Начинается прием заявок по программе поддержки для организации культурных мероприятий

Инструмент поддержки будет доступен зарегистрированным в Латвии, жизнеспособным предприятиям, которые занимаются организацией мероприятий в сфере искусства, развлечений и отдыха, общий оборот которых в 2019 году достигал 40 000 евро. Надо будет также доказать влияние Covid-19 на бизнес. Для получения поддержки предприятие не должно было испытывать финансовые трудности до 31 декабря 2019 года.

Новая программа государственной помощи для предприятий в сфере культуры является финансовым инструментом небывалого до сих пор формата. 60% от суммы будут займом, а 40% – грантом. Важно, что поддержка только в виде гранта будет невозможна, часть гранта может составлять до 40% от общей суммы помощи.

За новый инструмент поддержки ответственное учреждение будет Министерство культуры, а администрировать программу будет ALTUM.

Для информирования о возможностях и условиях программы ALTUM организует несколько информационных вебинаров, во время которых можно будет получить важную информацию о возможностях программы, критериях оценки и подаче заявки.