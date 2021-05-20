В мире растет количество "вакцинных миллиардеров"

В нем указывается, что в мире растет количество миллиардеров, чья деятельность связана с производством вакцин, поскольку цены на акции фармацевтических компаний растут в соответствии с прогнозами роста доходов от продаж вакцины от Covid-19.

People's Vaccines Alliance сообщает, что с начала пандемии коронавируса миллиардерами благодаря увеличению доходов фармацевтических компаний стали несколько человек, связанных с вакцинами.

С начала пандемии как минимум девять человек стали миллиардерами с общим состоянием в 19,3 миллиарда долларов (15,8 миллиарда евро).

Стефан Бансель, глава фармацевтической компании Moderna, и Угур Шахин, генеральный директор BioNTech, вошли в список миллиардеров, заработавших 4,3 и 4 миллиарда долларов соответственно.

Кто еще?

Также в списке два инвестора, которые основали Moderna, председатель наблюдательного совета компании, а также менеджер компании, которая производит и упаковывает вакцины этой компании.

Остальные три новых "вакцинных миллиардера" являются соучредителями китайского производителя вакцин CanSino Biologics.

В то же время состояние восьми уже существующих миллиардеров, вложивших средства в компании по производству вакцин против Covid-19, увеличилось на 32,2 миллиарда долларов.