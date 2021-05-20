В мире растет количество "вакцинных миллиардеров"
Пандемия, вызванная вирусом Covid-19, вызвала мировой кризис, но в результате все больше людей становятся миллиардерами, следует из исследования People's Vaccines Alliance.
Пандемия, вызванная вирусом Covid-19, вызвала мировой кризис, но в результате все больше людей становятся миллиардерами, следует из исследования People's Vaccines Alliance.
В нем указывается, что в мире растет количество миллиардеров, чья деятельность связана с производством вакцин, поскольку цены на акции фармацевтических компаний растут в соответствии с прогнозами роста доходов от продаж вакцины от Covid-19.
People's Vaccines Alliance сообщает, что с начала пандемии коронавируса миллиардерами благодаря увеличению доходов фармацевтических компаний стали несколько человек, связанных с вакцинами.
Стефан Бансель, глава фармацевтической компании Moderna, и Угур Шахин, генеральный директор BioNTech, вошли в список миллиардеров, заработавших 4,3 и 4 миллиарда долларов соответственно.
Кто еще?
Также в списке два инвестора, которые основали Moderna, председатель наблюдательного совета компании, а также менеджер компании, которая производит и упаковывает вакцины этой компании.
В то же время состояние восьми уже существующих миллиардеров, вложивших средства в компании по производству вакцин против Covid-19, увеличилось на 32,2 миллиарда долларов.
People's Vaccines Alliance предупреждает, что монополия фармацевтических компаний дает им контроль над поставками и ценами на вакцины, повышая их доходы и затрудняя доступ бедных стран к необходимым вакцинам.