Компания Dove опросила* 233 латвийских мужчин, выяснив их взгляды на разделение ролей в семье, заботу о себе, половые стереотипы.

Опрос, проведенный Dove, показывает, что все больше и больше латвийских мужчин были бы готовы сменить работу (81%), если бы это давало возможность проводить больше времени с детьми и семьей. 80% мужчин также считают, что уход отцов в отпуск по уходу за ребенком является нормальным явлением.

Это означает, что стереотипное разделение ролей, которое предполагает, что женщина в основном заботится о семье, а мужчина работает, зарабатывает на жизнь и поддерживает семью, постепенно исчезает. Разделение ролей в семьях становится более равноценным.

Для нас большая честь взять интервью у Ритварса Страуме, одного из тех мужчин, которые знают, что такое риск и забота о себе. Ритварс Страуме - руководитель и соучредитель компании «RAIBUM». Компания предлагает создание индивидуальных аксессуаров для путешествий, прислушиваясь к пожеланиям каждого покупателя и понимая вкусы каждого. Ритварс - отличный пример того, как не бояться своих амбиций, рисковать и доверять своей интуиции. Он является примером того, как постоянное желание развиваться и заботиться о себе и других приводит к гармоничной личной жизни и успешной карьере. Он - образец успешной, уверенной мужественности, который не боится признавать свои ошибки и учиться на них.

ФОТО: Publicitātes foto

1. Что для Тебя значит быть мужчиной?

Для меня быть мужчиной - значит быть независимым, ответственным и смелым. То, что я мужчина, не дает мне чувства превосходства над другими. У каждого из нас свой взгляд на жизнь, но в основном мы все равны.

2. Опираясь на свой опыт, окупился ли и как окупился риск?

Слово «риск» чаще всего ассоциируется с чем-то негативным, но это не всегда так. Риск, как правило, является движущей силой дальнейшего развития. Ежедневно каждый из нас сталкивается с бесчисленным количеством ситуаций, в которых необходимо принимать решения, которые часто сопровождаются определенным риском. Отправиться в путешествие по Израилю или выбрать другое направление? Купить дом или лучше подождать? Инвестировать или не инвестировать в новое направление? Я тоже регулярно сталкиваюсь с подобными проблемами, и, к счастью, в большинстве случаев риск окупился. Например, в начале своей карьеры, в течение четырех лет я работал так, что казалось, будто работа является моим единственным интересом. В результате наступил момент, который именуют выгоранием. Тогда я задал себе вопрос: «Рискнуть и положить конец тому, что уже достигнуто?» Я рискнул. Однако оказалось, что это не точка, а всего лишь запятая, потому что через год я вернулся с новым рвением и продолжаю делать это до сих пор.

3. Что больше всего помогло Тебе на пути к успеху?