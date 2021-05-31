Мы, Dove, убеждены, что забота о себе лежит в основе каждого сильного мужчины. Заботиться о себе - это не значит быть женственным, это значит быть сильным человеком. Каждый человек, заботящийся о себе, может позаботиться и о других. Забота о своей коже, внешнем виде и психическом здоровье необходима каждому, так что не стесняйтесь этого. Некоторые могут рассматривать такую откровенность как риск, но это того стоит!
Компания Dove опросила* 233 латвийских мужчин, выяснив их взгляды на разделение ролей в семье, заботу о себе, половые стереотипы.
Опрос, проведенный Dove, показывает, что все больше и больше латвийских мужчин были бы готовы сменить работу (81%), если бы это давало возможность проводить больше времени с детьми и семьей. 80% мужчин также считают, что уход отцов в отпуск по уходу за ребенком является нормальным явлением.
Это означает, что стереотипное разделение ролей, которое предполагает, что женщина в основном заботится о семье, а мужчина работает, зарабатывает на жизнь и поддерживает семью, постепенно исчезает. Разделение ролей в семьях становится более равноценным.
Для нас большая честь взять интервью у Ритварса Страуме, одного из тех мужчин, которые знают, что такое риск и забота о себе. Ритварс Страуме - руководитель и соучредитель компании «RAIBUM». Компания предлагает создание индивидуальных аксессуаров для путешествий, прислушиваясь к пожеланиям каждого покупателя и понимая вкусы каждого. Ритварс - отличный пример того, как не бояться своих амбиций, рисковать и доверять своей интуиции. Он является примером того, как постоянное желание развиваться и заботиться о себе и других приводит к гармоничной личной жизни и успешной карьере. Он - образец успешной, уверенной мужественности, который не боится признавать свои ошибки и учиться на них.
1. Что для Тебя значит быть мужчиной?
Для меня быть мужчиной - значит быть независимым, ответственным и смелым. То, что я мужчина, не дает мне чувства превосходства над другими. У каждого из нас свой взгляд на жизнь, но в основном мы все равны.
2. Опираясь на свой опыт, окупился ли и как окупился риск?
Слово «риск» чаще всего ассоциируется с чем-то негативным, но это не всегда так. Риск, как правило, является движущей силой дальнейшего развития. Ежедневно каждый из нас сталкивается с бесчисленным количеством ситуаций, в которых необходимо принимать решения, которые часто сопровождаются определенным риском. Отправиться в путешествие по Израилю или выбрать другое направление? Купить дом или лучше подождать? Инвестировать или не инвестировать в новое направление? Я тоже регулярно сталкиваюсь с подобными проблемами, и, к счастью, в большинстве случаев риск окупился. Например, в начале своей карьеры, в течение четырех лет я работал так, что казалось, будто работа является моим единственным интересом. В результате наступил момент, который именуют выгоранием. Тогда я задал себе вопрос: «Рискнуть и положить конец тому, что уже достигнуто?» Я рискнул. Однако оказалось, что это не точка, а всего лишь запятая, потому что через год я вернулся с новым рвением и продолжаю делать это до сих пор.
3. Что больше всего помогло Тебе на пути к успеху?
Залог моего успеха в одном слове - баланс. Это означает, что во многих вещах и процессах я стараюсь найти здоровый баланс. Я люблю рисковать, но не делаю это безрассудно, потому что в то же время обо мне можно сказать: «семь раз отмерь, один раз отрежь». Во мне присутствуют эмоции, но наряду с ними всегда сосуществует рационализм. Я люблю свою работу, я могу много работать, но я также научился отключаться от нее и посвящать время себе. Поиск баланса помог мне многого добиться как в профессиональном, так и в личном плане.
4. Опиши историю своего успеха в трех предложениях!
У меня потрясающая мама, которая заложила во мне прочный фундамент, и у нее до сих пор можно многому поучиться и брать с нее пример. У меня было правильное мышление, поэтому я не боюсь начать свою карьеру с первой ступени, что в моем случае стало рытье канав во владении, принадлежавшему самому богатому человеку Латвии в то время. Я нетипичный латыш, потому что на вопрос, как у вас дела, всегда отвечаю: «Не могу жаловаться».
5. Какие у Тебя мечты и планы на будущее?
Я люблю мечтать, но должен признать, что у меня никогда не было далеко идущих планов с мыслью, что к этому возрасту я сделаю то, во столько лет я добьюсь того-то и так далее. Также во время собеседований я никогда не задавал потенциальным сотрудникам стереотипные вопросы об их планах на ближайшие пять или десять лет. Я планирую свое ближайшее будущее, которое органично формирует мое отдаленное будущее.
6. Повлиял ли Твой пол на выбор Твоей карьеры?
Ни в коем случае. При начинании и ведении бизнеса пол, возраст, этническая принадлежность или любой другой аспект абсолютно не важны. В обществе зачастую используют фразу «типичная мужская или женская профессия». Я не согласен с этим и считаю, что мы все равны, и важно строить свою карьеру в той сфере, в которой чувствуешь свое призвание.
7. Кем Ты мечтал стать в детстве?
В детстве мечтал стать президентом. У меня сложилось впечатление, что президент - самая важная, влиятельная и респектабельная должность. Мне казалось, что, став президентом, ты достигнешь своего пика и вершины карьеры. В детстве на меня оставила неизгладимое впечатление тогдашний президент страны Вайра Вике-Фрейберга.
8. Что Ты пожелаешь всем тем, кто хочет начать свой бизнес?
Я бы порекомендовал широко открыть глаза, мыслить логически и попытаться понять, чего не хватает людям. Многие успешные бизнес-идеи возникают из осознания существующей или потенциальной проблемы. Именно, опираясь на эту точку зрения, 5 лет назад возникла идея персонализированных дорожных чемоданов.
Забота делает мужчину сильнее. За 60-летнюю историю мы стали свидетелями проявления мужественности. Кампании и продукты Dove Men+Care прославляют современную мужественность и демонстрируют, что настоящая сила требует заботы.
* Данные основаны на опросе, проведенном на странице Dove Latvija в Facebook в период с 9 по 16 апреля 2021 года. Количество респондентов: 233 мужчины.