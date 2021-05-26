Завершился первый этап строительства Baltic Sports Village в Пиньки

BSG приступила к завершающей стадии первого этапа строительства в Пиньках в проекте Baltic Sports Village. Уже завершён посев газона общей площадью более 30,000 кв.м.

За период строительства первого этапа были выполнены следующие работы: на площади 4.5 га подготовлено основание под поля - завезено и использовано более 40,000 м3 песка, смонтировано 5,000 погонных метров дренажной системы, установлено более 3,000 погонных метров водопроводных труб и смонтирована современная система автоматического полива Rain Bird.

В основание корне-обитаемого слоя был заложен материал успешно прошедший тесты Английской лабораторией спортивных газонов European Turfgrass Laboratories. Стоит отметить, что в строительстве полей были использованы сыпучие материалы (песок, щебень, торф) произведённые исключительно латвийскими производителями.

Также, чтобы обеспечить полноценный тренировочный процесс футболистов на нашем поле в межсезонье, BSG смонтировали систему подогрева Европейского лидера в системах отопления - REHAU.

Компания BSG заказала и установила лучшее гибридное покрытие у лидера индустрии GREENFIELDS (Нидерланды). Данное покрытие имеет сертификат FIFA. Аналогичные покрытия используются лучшими футбольными клубами мира.

Итогом выполненных работ первого этапа строительства Baltic Sports Village является возможность проведения тренировочных процессов и товарищеских матчей для футбольных команд начиная с 1 июля 2021 года.