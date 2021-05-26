Завершился первый этап строительства Baltic Sports Village в Пиньки
Девелоперская компания Baltic Sport Group в сотрудничестве с компанией MODO GOLF продолжает развитие спортивной инфраструктуры в Латвии: в Межапарке и в Пиньках.
Девелоперская компания Baltic Sport Group в сотрудничестве с компанией MODO GOLF продолжает развитие спортивной инфраструктуры в Латвии: в Межапарке и в Пиньках.
BSG приступила к завершающей стадии первого этапа строительства в Пиньках в проекте Baltic Sports Village. Уже завершён посев газона общей площадью более 30,000 кв.м.
За период строительства первого этапа были выполнены следующие работы: на площади 4.5 га подготовлено основание под поля - завезено и использовано более 40,000 м3 песка, смонтировано 5,000 погонных метров дренажной системы, установлено более 3,000 погонных метров водопроводных труб и смонтирована современная система автоматического полива Rain Bird.
В основание корне-обитаемого слоя был заложен материал успешно прошедший тесты Английской лабораторией спортивных газонов European Turfgrass Laboratories. Стоит отметить, что в строительстве полей были использованы сыпучие материалы (песок, щебень, торф) произведённые исключительно латвийскими производителями.
Также, чтобы обеспечить полноценный тренировочный процесс футболистов на нашем поле в межсезонье, BSG смонтировали систему подогрева Европейского лидера в системах отопления - REHAU.
Компания BSG заказала и установила лучшее гибридное покрытие у лидера индустрии GREENFIELDS (Нидерланды). Данное покрытие имеет сертификат FIFA. Аналогичные покрытия используются лучшими футбольными клубами мира.
Единственным владельцем и долевым участником компании Baltic Sport Group является LRE Foundation - лихтенштейнский семейный фонд Сергея Ломакина. Общий планируемый бюджет проекта Baltic Sports Village составляет 50 млн евро.