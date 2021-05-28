CVK останавливает муниципальные выборы в Резекненском и в Мадонском краях

Также решено уничтожить полученные по почте конверты с отданными голосами по Резекненскому краю и Мадонскому краю.

Как уже сообщалось ранее, Министерство подготовило поправки к закону об административных территориях и населенных пунктах, чтобы обеспечить его соответствие Конституции, включив Мурмастиенскую и Вараклянскую волости и город Варакляны в Мадонский, а не в Резекненский край.

Министерство также готовит законопроект о выборах в думы Мадонского и Резекненского краев, так как необходимо определить порядок объявления и организации выборов.

В законопроектах, разработанных министерством, предусмотрено, что действующие думы местных самоуправлений будут продолжать работу до 1 июля, а с 1 июля по 1 октября временная администрация в составе трех человек в каждом самоуправлении будет назначена Сеймом.

Как сообщалось ранее, сегодня Конституционный суд (КС) в одном из дел по закону об административных территориях и населенных пунктах признал присоединение Вараклянского края к Резекненскому краю не соответствующим Конституции.

В свою очередь, включение Инчукалнского края в Сигулдский край, включение Гаркалнского края и города Вангажи в Ропажский край было признано соответствующим Конституции.

28 апреля Конституционный суд в письменном порядке рассмотрел дело о соответствии некоторых подпунктов приложения к закону об административных территориях и поселениях "Административные территории, их административные центры и территориальные единицы" Конституции и Европейской хартии местных самоуправлений.

В деле были объединены заявления от Инчукалнской, Вараклянской и Гаркалнской краевых дум.

С точки зрения Вараклянской думы, оспариваемые нормы затрагивают ее права, потому что эти нормы присоединяют Мурмастиенскую, Вараклянскую волости и города Варакляны к Резекненскому краю без должной оценки возможности присоединения этих волостей и города к Мадонскому краю или сохранения как отдельного самоуправления.

Дума считает, что Сейм, приняв оспариваемые нормы, действовал вопреки целям реформы и ее критериям. Также не были проведены надлежащие консультации с жителями и самоуправлением края.

В ответ на сегодняшнее решение Конституционного суда об аннулировании присоединения Вараклянского края к Резекненскому краю Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сегодня примет решение о приостановке муниципальных выборов 5 июня в Резекненском крае, сообщила представитель ЦИК Лаура Захарова.

Заседание ЦИК состоится сегодня вечером после обсуждения вопроса на заседании комиссии Сейма по административно-территориальной реформе. Время заседания ЦИК будет уточняться.